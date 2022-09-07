"Красный сентябрь": о ситуации с пожарами в Казахстане рассказали в ЧС

Фото: МЧС

Региональные подразделения МЧС делятся текущей информацией по ликвидации очагов возгораний, сообщает BaigeNews.kz.

Оперштаб сообщил, что ситауция с пожарами в Костанайской области стабилизировалась, угроза населённым пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение отдельных лесных массивов. Основные усилия сосредоточены в районе с. Баганалы.

С момента начала тушения пожара произведено 243 сброса воды.

Всего было эвакуировано 2091 человек. В пунктах временного размещения находится 42 человека, из них 14 детей, остальные вернулись в свои дома или находятся у родственников.

По последним данным травмы, отравления лёгкой и средней степени тяжести получили 12 человек, один человек 1935 г.р. погиб.

Карагандинское подразделение МЧС сообщило, что за сутки 6 сентября на территории области в связи с высокой температурой и сильным порывами ветра до 20 метров в секунду были зарегистрированы 17 природных пожаров. Из них ликвидированы девять.

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По состоянию на 10:00 часов 7 сентября на территории Карагандинской области на контроле находятся три природных пожара и пять степных загораний.

На всех очагах задействованы силы ДЧС, ДПФ местных исполнительных органов и лесничеств. Всего в ликвидации природных пожаров и загораний задействовано 362 человек и 83 единиц техники.

В это же время посещение Катон-Карагайского парка в ВКО ограничили для населения. Ограничение связано с пожарной опасностью, передает Noks.kz.

"По Катон-Карагайскому государственному национальному природному парку издан приказ, согласно которому ограничено посещение лесного фонда местным населением и туристами", — сообщили в администрации парка.

Тушение пожаров продолжается в районе Алтай и в Курчумском районе. Об этом рассказало ДЧС ВКО.

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Напомним, вчера в Алматы также было зафиксировано несколько очагов возгораний, ликвидированных силами ЧС. Пострадавших нет.