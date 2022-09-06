Пожар на Коктобе потушен, но людей из парка эвакуировали

Фото: polisia.kz

Пожар на Коктобе ликвидировали почти за два часа. Огню не дали распространиться на смотровую площадку и парк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС.

"Тушение осложнялось сложным рельефом местности, усилением ветра и тёмным временем суток. В 20:22 достигнута локализация, в 20:35 ликвидация. На месте задействовано 19 единиц пожарной техники и поливомоечных машин и 130 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в департаменте.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в 18:58. Сводный отряд ДЧС Алматы по реагированию на природные пожары направлен по повышенному рангу вызова в Медеуский район на улицу Жанибекова. По прибытии обнаружено горение участков склона горы на площади три гектара.

Личный состав полиции Алматы привлекли для обеспечения порядка на месте тушения пожара.

"В приоритетные задачи наших сотрудников входила эвакуация работников и посетителей парка "Кок-Тобе". Экипажами патрульной полиции обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к месту возгорания, а также осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Для предотвращения фактов мародерства на объектах, прилегающих к месту пожара, усилена их охрана", - доложил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.