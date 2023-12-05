Краснокнижных джейранов застрелили в Жамбылской области
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Инспекторы Жусандалинской государственной заповедной зоны задержали браконьеров, застреливших краснокнижных джейранов, передаёт BaigeNews.kz.
Рейд проводили рядом с посёлком Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области.
Инспекторы заметили машину "Ниссан Патрол". При приближении группы авто начало удаляться. Лишь после столкновения с авто РГКП "ПО Охотзоопром" внедорожник остановился.
"При досмотре в машине обнаружили два ружья. А при осмотре местности - две туши джейрана и гильзы от патронов. На место происшествия вызвали оперативную группу Мойынкумского районного отдела полиции, которой переданы обнаруженные вещественные доказательства и правонарушители", - сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.
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