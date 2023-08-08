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Краснокнижную птицу сняли на видео близ Актау

Сегодня, 21:22
АВТОР
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Краснокнижную птицу сняли на видео близ Актау Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Краснокнижную каравайку сняли на видео в зоне отдыха возле Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Автор ролика рассказал, что птица гостила у них в районе Тёплого пляжа два дня.

Пернатый гость исправно питался, и видимо, набравшись сил и отдохнув, улетел.

Каравайка внесена в Красную книгу Казахстана. Места её обитания - пресные и слабосолёные водоёмы, обширные болота, мелководья и заливные луга. Держатся птицы стаями, иногда до 100 особей, кормятся на поросших тростником мелководьях с илистым дном, иногда на рисовых полях, сырых лугах.

 

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