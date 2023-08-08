Краснокнижную птицу сняли на видео близ Актау

ернатый гость исправно питался, и видимо, набравшись сил и отдохнув, улетел.

Каравайка внесена в Красную книгу Казахстана. Места её обитания - пресные и слабосолёные водоёмы, обширные болота, мелководья и заливные луга. Держатся птицы стаями, иногда до 100 особей, кормятся на поросших тростником мелководьях с илистым дном, иногда на рисовых полях, сырых лугах.