Краснокнижного зверя застрелили браконьеры в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали двух браконьеров, застреливших джейрана, передаёт BaigeNews.kz.

19 ноября во время рейда инспекторы Арысской и Каратауской государственной заповедной зоны вблизи пастбища "Стамкудук" остановили мотоцикл с двумя гражданами. В транспортном средстве обнаружили гладкоствольное ружьё и тушу джейрана.

Факт зарегистрирован как уголовное правонарушение.

Джейраны внесены в Красную книгу как редкое и исчезающее животное.