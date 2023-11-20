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Краснокнижного зверя застрелили браконьеры в Туркестанской области

Сегодня, 16:04
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baigenews.kz/Арман Мухатов/Иллюстративное фото Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов/Иллюстративное фото

В Туркестанской области задержали двух браконьеров, застреливших джейрана, передаёт BaigeNews.kz.

19 ноября во время рейда инспекторы Арысской и Каратауской государственной заповедной зоны вблизи пастбища "Стамкудук" остановили мотоцикл с двумя гражданами. В транспортном средстве обнаружили гладкоствольное ружьё и тушу джейрана.

Факт зарегистрирован как уголовное правонарушение.

Джейраны внесены в Красную книгу как редкое и исчезающее животное. 

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