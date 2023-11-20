Краснокнижного зверя застрелили браконьеры в Туркестанской области
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
83Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов/Иллюстративное фото
В Туркестанской области задержали двух браконьеров, застреливших джейрана, передаёт BaigeNews.kz.
19 ноября во время рейда инспекторы Арысской и Каратауской государственной заповедной зоны вблизи пастбища "Стамкудук" остановили мотоцикл с двумя гражданами. В транспортном средстве обнаружили гладкоствольное ружьё и тушу джейрана.
Факт зарегистрирован как уголовное правонарушение.
Джейраны внесены в Красную книгу как редкое и исчезающее животное.
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