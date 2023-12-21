Краснокнижного архара застрелил житель области Абай

Житель области Абай причинил государству ущерб на сумму 14 миллионов тенге, застрелив краснокнижного архара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 39-летний житель Аягуза наткнулся на архара, когда искал своих потерявшихся коз. Он выстрелил в него из ружья, убил, а тушу отнёс домой.

Как отметили в полиции, мужчина полностью признал свою вину и сожалел о своём проступке. Позже он оказал содействие следствию и принес стражам порядка голову, шкуру застреленного им животного.

Суд признал его виновным по статье 337 Уголовного кодекса РК и приговорил к трём годам ограничения свободы с лишением права заниматься охотничьей деятельностью сроком на три года, также назначил ему принудительные работы на 100 часов в год в местах, определяемых местными исполнительными органами.