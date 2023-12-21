Краснокнижного архара застрелил житель области Абай
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Житель области Абай причинил государству ущерб на сумму 14 миллионов тенге, застрелив краснокнижного архара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что 39-летний житель Аягуза наткнулся на архара, когда искал своих потерявшихся коз. Он выстрелил в него из ружья, убил, а тушу отнёс домой.
Как отметили в полиции, мужчина полностью признал свою вину и сожалел о своём проступке. Позже он оказал содействие следствию и принес стражам порядка голову, шкуру застреленного им животного.
Суд признал его виновным по статье 337 Уголовного кодекса РК и приговорил к трём годам ограничения свободы с лишением права заниматься охотничьей деятельностью сроком на три года, также назначил ему принудительные работы на 100 часов в год в местах, определяемых местными исполнительными органами.
"В настоящее время осуждённый состоит на учете службы пробации в Аягузе. Трудоустроен в крестьянское хозяйство в качестве разнорабочего, выплачивает иск, назначенный ему судом. Проживает вместе со своей семьей и воспитывает троих детей", – сообщил начальник службы пробации Ермек Калиев.
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