Краеведы опровергли легенду о могиле Чингисхана, впервые обследовав дно озера пещеры Коныр-Аулие

Легенда гласит, что под водами целебного озера похоронен Чингисхан. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть легенду краеведы из Семея провели первое детальное обследование дна при помощи единственного в Абайской области подводного дрона. А кроме того открыли новые туристические достопримечательности края и обнаружили любопытные находки. Корреспондент BaigeNews.kz отправилась в экспедицию вместе с энтузиастами, окунулась в студёный горный водоём и собрала множество удивительных историй исцеления.

Легенда со стенда

В каждой области Казахстана есть уникальный целебный источник, а порой и не один, популярность которого расходится на расстояния в зависимости от чудодейственных свойств воды. В области Абай десятки таких сакральных мест. Регион богат водоёмами и горными массивами, большей своей частью занимающий Казахский мелкосопочник. Самым популярным водоёмом по сакральности считается озеро в пещере Коныр-Аулие на родине Абая Кунанбаева в горах Чингизтау Абайского района.

Водные процедуры, полученные в этом водоёме, сулят избавление от многих хворей, вредных привычек и исполнения мечты. Главные пациенты "природного доктора" - женщины, мечтающие обрести счастье материнства или стать мамами в очередной раз. Люди приезжают сюда со всего мира. Администрация комплекса рассказала, что на днях здесь побывали туристы из Германии. Частые гости - представители Средней Азии и России.

Каждый из них увозит с собой душевное спокойствие, надежду на лучшую жизнь, впечатления от живописной природы, детально описанной в романе "Путь Абая", и, конечно, сказания. Ведь люди, общаясь между собой, рассказывают друг другу истории, которые ещё плотнее окутывают пещеру эпично-мистическим налётом.

За столетия пещера стала "махровой" от легенд. И вот самые популярные из них. Первое место в тройке лидеров занимает история о последнем пристанище Чингисхана. По словам нескольких поколений местных жителей и нынешних аксакалов, под сводами пещеры в глубине озера имеется железная дверь, за которой похоронен великий завоеватель. Жители Монголии также претендуют на звание страны, где похоронен великий Темучин, однако в отличие от казахстанцев старательно прячут местоположение гробницы.

Второе предание уверяет, что в подводных сводах есть подземный лаз, ведущий до самой Мекки. Местные детишки рассказывают об этом с энтузиазмом, чем впечатляют туристов ещё больше.

Третья легенда снова возвращает нас во времена завоевателя. Она гласит, что именно на горе Актас, прямо над входом в пещеру Коныр-Аулие, прошёл обряд интронизации Темуджина. Его подняли на белой кошме, объявили верховным правителем и дали имя Чингисхан, чем определили судьбу всего мира.

А предание о происхождении целебного озера представлена на всеобщее обозрение при входе в пещеру. Легенда эпохи Ноя гласит, что бревно одного из трёх пророков казахской земли после потопа зацепилось за расщелину горы Актас, в которой он нашёл своё пристанище.

Представители краеведческого общества "Прииртышье" из города Семей решили проверить достоверность "подводных" легенд и отправились на исследование с внушительным снаряжением.

Фото: Аскар Садиков.

Сыр для краеведов

Пещера Коныр-Аулие находится в горе Актас (Белый камень - перевод) горного хребта Чингизтау, который раскинула в степях Абайской области на 200 километров.

Чингизтау - это солидная часть казахского мелкосопочника. История его происхождения - это синтез географии и химии. В основе гор - известняк, который был дном огромного моря, которое плескалось здесь миллионы лет. Со временем дно оголилось, минерализовалось и превратилось в огромный участок суши почти белого цвета. Природные процессы таковы, что дождевая вода, смешиваясь с углекислым газом, даёт на выходе слабый раствор угольной кислоты. При попадании на известняк кислота медленно, но верно размывает мягкие слои известняка и образует карсты - провалы, борозды, туннели, шахты. Самыми внушительным известным карстовыми образованиями являются пещера Коныр-Аулие, Шанырак-Аулие, и урочище "40 пещер".

Доехать до пещеры можно двумя основными дорогами. Первый путь минует село Караул и проходит через урочище Жидебай. Он более протяжённый, но представляет вниманию путника известные достопримечательности, и является дорогой Абая, по которой он следовал из Семипалатинска в родные степи. Расстояние по первому маршруту около 280 километров.

Вторая дорога к пещере проходит через сёла Саржал и Токтамыс, расстояние от Семея – 220 километров. Кстати, все эти деревушки, в том числе и Караул, находятся в близости от границы ядерного испытательного полигона. А гора Дегелен того же хребта Чингизтау в 60-х годах превратилась в шахту для испытаний ядерного оружия. Там,в горизонтальных штольнях, провели 215 взрывов

Краеведы выбрали второй, более короткий путь. Выбор объяснили тем, что решили проверить интересный образец "растворённой горы", которая в народе именуется "40 пещер".

Следуя буквально по кромке ядерного полигона, исследователи родного края заехали в село Саржал и купили самый популярный и вкусный в области кумыс. Проехав ещё 50 километров, снаряжённая оборудованием и краеведами "ГАЗель", предоставленная Областным историко-краеведческим музеем, остановилась на въезде в село Токтамыс.

Ещё несколько лет назад населённый пункт назывался Бестамак. С 2017 года он носит имя известного казахского батыра, в котором живут его потомки и хранят реликвию предка – наконечник стрелы копья, на котором остались следы сражений, и родовое знамя. На протяжении двухсот лет эти предметы передают из поколения в поколение, от отца сыну. Сотрудники музеев несколько раз просили их передать им экспонаты, но потомки Токтамыса-батыра предпочли и дальше хранить их у себя.

Краеведы прошли по окраине села вдоль хребта около 5-ти километров пешим ходом, разглядывая по пути огромные обвалившиеся с гор валуны. Справа - горная гряда из причудливых пород, которые поражают зрение и воображение своими видами. Слева - почти обмелевшая река Шаган, но притягивающая сюда разную живность.

Краевед Павел Жуков первым из числа группы побывал здесь в 1996 году. Тогда он удивился планировке этого карстового проявления, которое, по его словам, напоминает огромную головку сыра. Его описание оправдалось сразу же после того, как мы поднялись в гору и ступили в большой грот. А дальше местная, скрытая от глаз достопримечательность "40 пещер" стала удивлять своим содержимым.

Здесь мы обнаружили разные надписи в стиле "Здесь был Вася", начиная с советских времён. Самая ранняя датируется 1973 годом. Видно, что люди приходили сюда подготовленными. Местные жители заявляли всем о своём пребывании при помощи краски и кистей. Широкие мазки обращены на гостей пещеры со всех сторон, выглядывают со всех стен.

"Массив состоит из известняка с большим количеством гротов, пещер, западин, что и определило его название "40 пещер". Можно считать, что пещеры массива в настоящее время используются местными охотниками. С вершины скального массива, напротив, наблюдаются следы старых построек. Место – удивительное, мало изученное, и очень интересное в плане развития туризма", - выдал своё заключение по первой локации Павел Жуков.

Его коллега краевед Марат Сасанов обследовал пещеры и обнаружил монеты разного периода, гильзы и шарообразные картечные пули.

"Здесь много современных монет, самая ранняя, которую я нашёл - три копейки 1926 года. Забрался на гору и увидел на другом берегу реки результаты работы археологов - раскопанные курганы. А в примерно в 10 км - поселение, где разглядел стоячие камни, это столбы-менгиры, штук 10-15. Я думаю, это интересное место, которое нужно в будущем основательно изучить. И всё это расположено как раз напротив "40 пещер", - поделился планами председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

"Усатые" курганы

После обследования известковой локации, краеведы поехали по направлению к пещере Коныр-Аулие. Дорога проходит вдоль горного хребта Чингизтау. 20 км по просёлочной солончаковой дороге заняли больше получаса времени. В дождливые дни путника на машине здесь может встретить западня из непроходимой каши. По ходу следования любители родного края заметили несколько курганов с "усами".

Эти древние захоронения относятся к Тасмолинской культуре и отличаются тем, что от основного захоронения круглой или овальной формы идут каменные дугообразные гряды. Эти причудливые сооружения выложены красным плиточником, которые везли или несли сюда с соседних сопок несколько километров. Аккуратно выложенные камни – это, пожалуй, последнее проявление заботы о покойном.

Фото: Аскар Садиков.

Краевед Аскар Садиков исследовал местность при помощи квадрокоптера, запечатлев виды и курганы с высоты птичьего полёта. Впечатляющие снимки дают понять, что сотни лет назад люди без специального измерительного оборудования и инженерных знаний сооружали довольно аккуратные могилы несмотря на внушительные размеры. Особенно экспедицию удивил курган в виде цифры 9 с отходящими лучами.

Чем ближе к конечному пункту подъезжали краеведы, тем больше разновременных курганов попадалось на пути. А подножие горы Актас и вовсе было усыпано древними захоронениями.

"В районе пещеры выявлено большое количество разновременных курганов и, особенно, курганов "с усами". На наш взгляд это говорит о значимости данного места для местного населения в древние времена, - выразил свое предположение Павел Жуков. - Один из наиболее интересных курганов "с усами" имеет великолепную сохранность. Интересны каменные выкладки в начале и конце "усов", отмеченные каменными глыбами красного цвета. Аналогичные глыбы установлены и на самих "усах" на некотором расстоянии друг от друга. Не исключено, что таким образом отмечены важные точки горизонта или небесных светил".

Сюрпризы из прошлого

До 2017 года пещера Коныр-Аулие была "диким пляжем" для туристов. Всё здесь было таким, каким его впервые описал исследователь семипалатинского края Виктор Брюханов в своём очерке о пещере в 1912 году. То есть диким. В округе не было ничего. А сейчас здесь асфальтированная парковка, гостевой дом, столовые, беседки, деревянные дорожки, ведущие к подножию, место для омовения и, конечно же, касса.

Вход в пещеру стоит 600 тенге с человека. По пути в сакральную пещеру можно увидеть вокруг десятки курганов. Это братская могила, в которой похоронены батыры, сражавшиеся с джунгарами в 18 веке. Выделена среди них могила воина Сарсенбека Козбагарова, который умер в 1755 году. Рядом, согласно надписям на надгробной плите, покоится прах святого Коныра Аулие, дух которого и охраняет всё вокруг.

Туристы проводят здесь ряд ритуалов. Жертвоприношение барана осуществляется рядом с пещерой. Сейчас на подмогу паломникам приходят повара, которые сами разделывают и варят тушу.

Ещё один традиционный ритуал - это повязывание "ленточки надежды" на могилах. Дерево, растущее в оградке Баба-батыра, уже давно сменило листья на ленточки с загаданными желаниями.

На горе - каменные выкладки "Обо" в тандеме с лентами. Этот монгольский и бурятский обычай прижился в этой местности как раз ровно над пещерой с озером. Согласно легенде, именно в этой точке Чингисхана подняли на белой кошме. И именно здесь, под грудой камней, внимательные краеведы обнаружили грунтовый репер. Этот металлический знак представляет собой геодезическую метку, которая вкупе с остальными такими реперами образует на территории нашей страны нивелирную сеть и используются при изучении разности уровней морей. Судя по состоянию металла, его установили здесь сотню лет назад. Столько совпадений в одном месте не случайны. Видимо, пещера интересовала людей во все времена!

Ещё одна интересная находка на вершине горы Актас – изображение человека на одном из камней в стиле "палка-палка-огуречик". Сколько лет этот привет из прошлого смотрит на местные ландшафты, остаётся только догадываться. Но, по мнению краеведов, изрядно потёртый от осадков контур выдаёт солидный, многотысячелетний возраст этого туземца.

В некоторых изданиях пишут, что вход в пещеру довольно узкий и пройти в него можно только "бочком" Для команды краеведов с оборудованием это не составило большого труда. То ли проём с годами пообтёрся, то ли дух благосклонно раскрыл врата святыни для людей, которые пришли за знаниями.

Сразу после каменного проёма приходится наклоняться из-за низких сводов, но через пару метров картина кардинально меняется. Небольшая, 3 на 2 "прихожая" пещеры сменяется огромным залом с причудливыми потолочными сводами, гротами. До 2017 года люди спускались к озеру по грудам камней и светили подручными осветительными приборами. Но 6 лет назад всю внутренность пещеры привели в соответствие с туристическими стандартами: проложили деревянный мост из лиственницы. Кстати, выбор дерева не случаен. Эта ценная порода в сырости только крепнет, а внутри пещеры всегда холодно, температура варьируется от 7 до 10 градусов и зимой, и летом.

Трёхцветное освещение подчёркивает таинственность этого места и создает чарующую атмосферу. По словам туристов, здесь останавливается привычный поток мыслей, люди думают о желаемом, о важном и вечном. Поэтому для таких особых случаев здесь установили две зоны отдыха. Под сводами одной из них имитация шанырака.

Особо предприимчивые перешагивают за перила и исследуют гроты, в которых попадаются кости жертвенных животных. Раньше обряд проводили прямо в пещере.

Смог от факелов, которые освещали путь до озера, негативно сказался на состоянии стен. В результате горения таких "свечей" отходы нефтепродуктов оседали на стенах и превратили известняковые своды в подобие губки.

Кроме рисунков и жертвенных костей, краеведы находили здесь в разное время кострище "вечного" огня, ложе жреца-шамана, место хранения жертвенных костей баран, коз, малые штольни, где в каменном веке шла добыча кремня.

"При благоустройстве пещеры всё это было уничтожено, к сожалению. В произведении Мухтара Ауэзова говорится, что когда Абай приезжал сюда с друзьями, то оставлял надписи на стене. Сейчас найти здесь такие свидетельства прошлого почти невозможно. Во-первых, из-за остатков копоти на некоторых сводах, а во-вторых - во время благоустройства здесь почистили стены пескоструйным аппаратом. Вышло всё – и сажа, и рисунки", - констатирует Павел Жуков, который в одну из поездок нашёл в горном массиве Дельбегетей древнее изображение Ирбиса.

На этот раз краеведы тщательно обследовали все гроты пещеры, пытаясь в очередной раз найти древнее изваяния под названием "Калмык". Это статуя женщины, поросшая кальциевым налётом, была для местных паломниц своего рода тотемом материнства. Ей покланялись, пока в один из дней она не исчезла.

Но, видимо, удача всегда ходит рядом с краеведами Семея, так как на одном из участков пещеры краевед Марат Сасанов вытащил из груды камней старинную китайскую монету.

"Одно неверное движение, и она могла провалиться глубже, откуда я бы её не достал, поскольку под камнями был провал. Эта монета династии Цин чеканилась с 1661 по 1722 годы во времена императора Канси. Как она оказалась здесь? Видимо её обранил джунгарский воин по пути к озеру. В 18 веке в этой местности шли ожесточённые бои между казахскими и джунгарскими войсками. То, что мы её нашли – это большая удача и редкая находка для такого уникального места", - делится подробностями находки председатель Краеведческого общества.

Подводное исследование

Обследование дна озера проходило ночью после закрытия пещеры для посетителей. Три часа участники экспедиционной группы буквально всматривались в каменный омут через экран компьютера.

За пультом – инженер Святослав Яковлев. Под его управлением подводный телеуправляемый аппарат "Gnom" нырнул в толщу воды и отправился бродить по дну озера.

Этот ручной дайвер открывает для людей подводный мир, проникает вглубь затонувших объектов, подводных пещер, туда, где для водолазов представляется опасность. Кстати, это уникальный аппарат – единственный в области Абай.

"Главной нашей задачей было найти подводные ходы с помощью дрона, о которых мы не знаем. Проверить версию о том, что воды озера соединяются с протекающей рядом рекой Чаган и уходят дальше вниз. И вторая задача – осмотреть дно озера. На протяжении долгих лет сюда приносили жертвоприношения и оставляли всё в воде. Интересно, что именно! Сейчас уровень воды очень высокий и на лодке проплыть невозможно. Есть слабое течение, тянущее по поверхности в правую часть озера. Надо выяснить - что это?", - озвучил главную цель экспедиции Павел Жуков, который проплывал под сводами пещеры на лодке в 1997 году.

В том году Павел Николаевич и археолог Алесандр Долгушев добрались на лодке до второго зала. Тогда уровень воды был намного ниже, и попытка увенчалась колоссальным успехом. Удалось рассмотреть своды второй пещеры, на работу ушло около двух недель. Был составлен план пещеры. С тех пор энтузиасты мечтали осмотреть дно озера, и вот спустя 26 лет им это удалось.

Кстати, за несколько десятилетий разные группы учёных пытались обрисовать пещеру изнутри, составляли схемы и описания. Но испытания на ядерном полигоне и другие факторы приводили к обвалам внутри огромного грота, в результате чего "генплан" становился неактуальным.

"Уровень воды в озере на момент исследования дроном был весьма высок, были залиты ступени лестницы, ведущей в воду. По сравнению с более ранними годами, уровень воды повысился до полутора метров, что говорит о большом количестве воды, дренирующей с поверхности во время дождей и большой площади водосбора. Таким образом, можно утверждать, что вся гора Ак Тас, в недрах которой расположена пещера, изрезана трещинами и карстовыми промоинами", - выдаёт промежуточное заключение Павел Жуков.

Схема пещеры такова: первый зал, где ныряют люди, напрямую переходит во второй. Длина от первого до границы второго грота около 17 метров. Затем, немного правее, есть узкий проход параметрами 1 м на 1,5 метра, который ведёт в третий зал. Его размеры – в среднем 3 на 4 метра. Подводный дрон смог пробраться туда и подарил возможность разглядеть дно и воды этой потаённой комнаты.

"Во время обследования трёх гротов на дне мы нашли останки костей, купальные принадлежности, черепки – глиняные или фарфоровые. Справа от второго грота есть проход в третий зал, но он довольно узкий, извилистый, с поворотами. Водолазам с оборудованием сложно туда пробраться. Учитывая такую низкую температуру всего 4 градуса, никакой живности не обнаружено", - заключил Святослав Яковлев.

Можно с полным основанием утверждать, что легенды о "могиле Чингисхана" и связи озера с Меккой не имеют под собой материальной основы, вынесли вердикт краеведы.

Крио-заморозка по-Абайски!

На следующий день пришло время проверить целебные свойства воды. Как это сделать максимально объективно? Конечно, попробовать на себе.

На входе в пещеру паломникам рассказывают, как нужно вести себя в святыне и в чём окунаться. Так, женщинам не позволено нырять в купальнике. Заходить в своды и погружаться в воду можно только в длинных сорочках и с головным убором.

Живой поток в пещеру в летний сезон не прекращается с 7 утра до 19 часов вечера. Внутри почти не бывает пусто, всегда есть страждущие, просящие духа об исцелении и наделении их жизненной энергией.

По пути к озеру встретили двух девушек из Алматы, которые поднимались на свет после водных процедур.

"Я была здесь 7 лет назад, когда сильно заболела. После купания в озере наступило облегчение. Мне стало лучше где-то через месяц. Надеюсь, что и в этот раз дух пещеры услышит меня и поможет. Бывает, после некоторых ритуалов ждёшь желанного, а оно не наступает. А здесь всё по мановению волшебной палочки", - выразила надежду алматинка Дания Калмагамбетова.

С левой стороны от озера расположилась женская раздевалка, за которой в глубине есть источник чистой питьевой воды. За ширмой справа от дорожки к купанию готовятся мужчины. Чистая, прозрачная вода манит своей удивительной красотой и живописным каменным дном. Но погрузив ступни в воду, приходит понимание, что погружение в такую воду - очень экстремальный вид исполнения желаний и лечения недугов.

Тем не менее, получилось окунуться три раза. После каждого погружения захватывало дух от нехватки воздуха и скованности. После такой экспресс крио-консервации на удивление не чувствуется холод. А приятное покалывание рассеивается по всему телу.

"Мы вернулись, а легенда осталась"!

Те, кто только окунулся в озеро, уносят с собой надежду, а другие, бывающие здесь регулярно, рассказывают о последствиях общения с духом пещеры.

Ырысбике-апай живёт в живописном предгорье с апреля по октябрь, она работает поваром в гостевом доме, номера, в которых стоят от 25 до 40 тысяч тенге за сутки, и редко пустуют.

Родом она из Бексарагайского района. Ей, чтобы преодолеть расстояние от дома до природного курорта, нужно проехать больше 300 километров. Она приезжает сюда ради умиротворения и оздоровления. Отсутствие мобильной связи, интернета, добрые помыслы людей, которых она кормит, красивая природа лечат лучше любых лекарств.

По её словам, в пятницу, в священный день мусульман, вода в озере особенно студёная. Почему так происходит, никто объяснить не может. А ещё наша собеседница несколько раз видела в воде сверкание. Особо чувствительные люди даже слышат голоса.

"Я приезжаю сюда второй год. Своё главное лечение я получила после первого ныряния в озеро. У меня больные ноги, тяжело ходить, и так уже много лет. Так вот в ночь после купания я испытывала жуткую боль, словно кто-то резал, оперировал мою ногу. А на следующее утро, вы не поверите, я встала с таким ощущением лёгкости! Я просто летала и не верила своему счастью! Некоторые говорят, что люди даже от онкологии излечиваются", - рассказала о местных чудесах Ырысбике.

В комплексе рядом с подножием горы Актас работают официанты, повара, рабочие, администраторы, уборщицы. Все они живут здесь большой семьёй и уверяют, что прекрасно себя чувствуют. Кстати, в это урочище нет медпункта. А отсутствие сотовой связи местные считают настоящим освобождением.

Разговаривая с местным населением, услышали очередную историю-легенду, рождённую водами озера Коныр-Аулие. По словам женщин, в 90-е к ним приехала группа археологов, которые много дней изучали пещеру. Несколько сельчан из Токтамыса были свидетелями того, как двое мужчин уплыли на резиновой лодке под гроты пещеры. Зеваки подождали какое-то время и ушли, так и не дождавшись возвращения тех энтузиастов. Люди выдвинули версию, которая превратилась в местную быль проходах в пещере, по которым можно проплыть.

"Они заплыли и пропали, наверное, выплыли с другой стороны", - настойчиво уверяют нас женщины.

Павел Жуков, улыбаясь, слушает историю, а потом выносит шокирующее уточнение.

"Это были я и Александр Долгушев. Когда мы вернулись к берегу, никого уже не было. Нас просто потеряли. Мы вернулись, а легенда осталась!".

В ближайшие годы краеведы Семея планируют вернуться в пещеру Коныр-Аулие и основательно проверить гроты, разобрать завалы, чтобы найти под завалами ту самую статую "Калмак", которая была потеряна несколько лет назад.

Фото, видео: Альбина Халел.