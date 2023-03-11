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Коррупция, медицина и посредники: о чём говорят партийцы с избирателями
Агитгруппы предвыборных штабов семи казахстанских партий продолжают агитацию в разных регионах страны. О чём на этот раз были встречи и митинги партийцев и кандидатов в Мажилис и маслихаты — в обзоре BaigeNews.kz.
Члены Республиканского предвыборного штаба партии AMANAT встретились с жителями села Успенка и Галицкое Павлодарской области. Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК акцентировали внимание слушателей на основных моментах: развитии инфраструктуры, усилении системы здравоохранения и образования и других. В селе Галицкое, где насчитывается около 1100 жителей, также состоялась встреча с работниками местного молочного завода.
Лидер партии зелёных "Байтақ" Азаматхан Амиртаев и кандидаты в депутаты маслихата от партии "Байтақ" провели в Астане санкционированный митинг, чтобы привлечь внимание к острой проблеме уплотнительной застройки. Свой протест высказали общественные деятели и активные горожане.
Кроме того, партия "Байтақ" провела агитационную работу в селе Нарынкул Райымбекского района.
Представители штаба партии Respublica третились бизнес-сообществом в Усть-Каменогорске. Также Respublica провела в Алматы первый в истории партии митинг. На нём собрались около 200-300 человек, представляющих самые разные категории граждан. Перед собравшимися выступили лидеры партии, а также кандидаты в Мажилис и маслихаты. Они поднимали самые разные темы, включая защиту прав женщин, уровень доходов населения, проблему неравенства между селом и городом.
Между тем, в Астане состоялся санкционированный митинг на тему: "ЛРТ – памятник коррупции", организованный Общенациональной Социал-Демократической Партией (ОСДП). Партийцы высказались против коррупции. А в Таразе кандидат от ОСДП в депутаты Мажилиса Парламента РК Ирина Алимжанова встретилась с местными жителями и побеседовала с многодетными матерями.
Члены штаба Демократической партии "Ак жол" провели ряд встреч с избирателями в Шымкенте. Партийцы встретились с коллективом шестой поликлиники города. Говорили о необходимости новых механизмов государственной поддержки в сфере медицины. "Акжоловцы" отвечали на вопросы собравшихся и выслушивали их предложения.
Члены партии "Ауыл" провели митинг "За прямой доступ товаропроизводителей на торговые полки без лишних посредников". В сквере за кинотеатром "Сарыарка" собрались более 100 человек с плакатами в поддержку сельского хозяйства и торговли без посредников. В мероприятии приняли участие кандидаты от партии в Мажилис и местный маслихат, партактив и фермеры. В конце мероприятия собравшиеся на митинг исполнили гимн Казахстана.
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