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akorda.kz Сегодня, 16:33
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Сегодня, 16:33
484
Фото: akorda.kz

Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана

Президент Казахстана на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил о нахождении и возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного знаменитым Маралом Ишаном Кенесары хану. Сегодня по поручению главы государства госсоветник Ерлан Карин посетил муфтият и передал книгу, передаёт BaigeNews.kz.

Госсоветник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану. Он также, подробно описав Коран, сообщил об его особенностях.

В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.

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Сегодня, 16:33
484
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