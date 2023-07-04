Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана

Президент Казахстана на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил о нахождении и возвращении в страну экземпляра Корана, подаренного знаменитым Маралом Ишаном Кенесары хану. Сегодня по поручению главы государства госсоветник Ерлан Карин посетил муфтият и передал книгу, передаёт BaigeNews.kz.

Госсоветник отметил, что Коран полностью изучен отечественными и зарубежными высококвалифицированными, опытными специалистами, которые единодушно определили, что он принадлежал Кенесары хану. Он также, подробно описав Коран, сообщил об его особенностях.

В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители интеллигенции, члены Национального Курултая и духовенство.