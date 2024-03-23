Корабль "Союз МС-25" стартовал с Байконура

С 31-й площадки космодрома Байконур проведён пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Роскосмос.

В экипаж корабля входят участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полёта из Беларуси Марина Василевская, а также участница 71-й длительной экспедиции на станции астронавт NASA Трейси Дайсон.

"Выведение "Союза МС-25" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме", - сообщили в Роскосмосе.

Стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС намечается 25 марта в 18:10 по московскому времени.

Это был четвёртый пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе второй - с Байконура и первый - с кораблём "Союз".

Олег Новицкий отправился в четвёртый космический полет, Марина Василевская - в первый, Трейси Дайсон - в третий.

Новицкому и Василевской предстоит провести на орбите 12 суток и возвратиться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О’Харой.

Трейси Дайсон должна пробыть в космосе 186 суток и приземлиться 23 сентября на корабле "Союз МС-25".