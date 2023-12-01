Корь в Астане: в управлении здравоохранения сделали заявление

Около 200 детей получают лечение против кори в инфекционном стационаре многопрофильной городской детской больницы №3, большая часть из которых не привиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В столице идет массовая вакцинация малышей от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. Начиная с декабря, к ним добавят детей в возрасте от 2 до 4 лет.

"Всего в приемном отделении было организовано 8 постов приема врачей, в том числе 2 поста – по кори. Детям из группы риска (красный цвет по системе Triage) предоставляется внеочередное обслуживание. Также в каждом инфекционном отделении был размещен еще один пост дополнительного среднего медицинского персонала", - сообщили в управлении.

Мамы, которые не сделали своевременную прививку своим детям, и те, кто прошел вакцинацию вовремя, поделились своими мыслями.

"У моего ребенка в течение пяти дней не спадал жар. Увидев, что здоровье не улучшается, мы вызвали скорую медицинскую помощь. Мой сын был очень болен, не мог говорить и вставать. Если бы сделали прививку, я думаю, такого бы не было. Мой старший ребенок, получивший вакцину, легко переболел и быстро выздоровел. Теперь в ближайшее время мы обязательно получим прививку от кори", – говорит Дарига Отешова.