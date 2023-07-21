Контролёра колонии наказали за жестокое обращение с осуждённым в Павлодарской области

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

К представителю уполномоченного по правам человека по Павлодарской области в соцсетях обратились родственники осуждённого с жалобой на жестокое обращение со стороны администрации исправительного учреждения №63 КУИС МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе посещения учреждения и личного приёма выяснилось, что контролёром совершено физическое действие, унижающие человеческое достоинство осужденного Б. Факт подтвердился в ходе мониторинга камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам человека.

Согласно Конституции РК никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Осуждённые имеют право на личную безопасность во время отбывания наказания, а также признание их человеческого достоинства.

За проступок контролёра учреждения понизили в специальном звании на одну ступень, его непосредственному руководителю за слабую проводимую воспитательную работу с личным составом объявлено замечание.