Контрабанда золота: из Кыргызстана экстрадировали главу транснациональной преступной группы

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В Казахстане завершилось досудебное расследование по делу о создании транснациональной преступной группы и контрабанде золотых изделий более чем на четыре миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры РК.

"При координации главной транспортной прокуратуры следственным департаментом КНБ РК окончено досудебное расследование в отношении нерезидента "Т", который подозревается в создании транснациональной преступной группы и организации незаконного экспорта золотых изделий на сумму свыше четырёх миллиардов тенге. Данное лицо долгое время скрывалось от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску "Red Notice" (красное уведомление) последний был задержан на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

К слову, его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры. Отметим, многие фигуранты этого дела уже осуждены к различным видам наказания. Продолжается поиск еще двух подозреваемых.