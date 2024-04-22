Конституционный суд подтвердил, что лишать жилища граждан можно только по решению суда

КС истолковал нормы ГПК и закона "Об исполнительном производстве" касательно соответствия Конституции обязанности прокурора санкционировать постановления судебных исполнителей об обращении взыскания на имущество без решения суда.



Суть дела:

Генпрокурор попросил КС дать официальное толкование, следует ли "понимать конституционные нормы статьи 25 "не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда" и статьи 26 "никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда" как прямо запрещающие возможность обращения взыскания на имущество и жилище в процессе принудительного исполнения без решения суда с санкции прокурора".



Что решил КС:

Прокурор в установленных законом пределах и формах осуществляет высший надзор за соблюдением законности лишения имущества и санкционирует в предусмотренных законом случаях процедуру принудительного обращения взыскания на имущество должника (кроме жилища), находящееся у него либо у иных граждан и юридических лиц, или отказывает в даче санкции. При этом не должны затрагиваться законные интересы других собственников данного имущества, если оно находится в общей совместной собственности. В случае несогласия с принятым решением физические и юридические лица вправе обратиться в суд в соответствии с законом.



Человек может быть лишен жилища только по решению суда. Санкционирование прокурором процедуры по принудительному обращению взыскания на жилище не отменяет судебное решение, не заменяет его и не равнозначно ему.



Конституционный суд рекомендовал правительству, Верховному Суду, Генпрокуратуре и другим заинтересованным госорганам рассмотреть вопросы по совершенствованию правового регулирования процедуры лишения жилища, уточнению компетенции суда, прокуратуры и органов, обеспечивающих принудительное исполнение исполнительных документов, при лишении имущества и жилища, усилению правовой защиты жилищных прав граждан, членов их семей, включая несовершеннолетних, при лишении их единственного жилища.