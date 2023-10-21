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Константин Хабенский назвал дату возвращения в большое кино

Сегодня, 03:16
АВТОР
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mxat.ru Сегодня, 03:16
Сегодня, 03:16
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Фото: mxat.ru

Российский актёр, художественный руководитель – директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Константин Хабенский планирует вернуться в большой кинематограф в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АГН "Москва".

По словам Хабенского, с момента его назначения художественным руководителем МХТ имени Чехова основную часть своего времени он посвящает театру.

"Не хочется делать две работы параллельно, учитывая, что работа в кино, наверное, мне больше знакома, а работа в качестве художественного руководителя театра – это новый университет в моей жизни. Приходится учиться многому, приходится знакомиться с разными людьми, постигать семимильными шагами те или иные предметы, руководства, управления. (...) Но сейчас, мне кажется, уже появился просвет. Спасибо большое тем, кто пока ещё ждёт моего появления на экране. Я очень надеюсь, что начиная с нового календарного года я потихонечку вернусь в большой кинематограф", – сказал актёр на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в настоящее время в МХТ имени Чехова собрана необходимая команда, а также построены планы на следующие сезоны.

"Поэтому с нового года я смогу себе позволить сделать время пребывания на съёмочной площадке побольше", – добавил Хабенский.

Актёр возглавил МХТ имени Чехова в октябре 2021 года.

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