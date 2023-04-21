Конные скачки с призовым фондом 35 млн тенге пройдут в Кызылорде

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В Кызылорде пройдут конные скачки на разные дистанции. Для участия в них зарегистрировались 120 лошадей со всего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"Такие скачки давно не проводились в Кызылорде. В последний раз подобное было 15 лет назад. Это большое достижение. В этом году благодаря помощи спонсоров проведут большие скачки. Напомню, призовой фонд – 35,6 миллиона тенге. За первое место в кунан байге – три миллиона тенге, в топ байге – пять миллионов тенге, в аламан байге – автомобиль Hyundai Bayon (стоимость от девяти миллионов тенге. – Прим. авт.)", – сообщил президент областного филиала федерации "Байге" Адильжан Изтлеуов.

От Кызылординской области зарегистрировано 40 лошадей: для кунан байги – 14, топ байги – 16 и 10 – аламан байги.

На кызылординском ипподроме, помимо скачек, пройдёт и конкурс среди девушек на лучший образ в казахском национальном костюме. Уже зарегистрированы более 50 участниц. Приз — миллион тенге.

Также пройдут соревнования по трём национальным видам спорта. Призовой фонд – 500 тысяч тенге.