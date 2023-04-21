- Конные скачки с призовым фондом 35 млн тенге пройдут в Кызылорде 02:29 151
- Отравление на ауызашаре в Актау: в ресторане выявили 220 кг просроченной продукции 01:17 276
- Книжная библиотека появилась в автобусах Караганды 00:46 289
- Осуждённые вывели из строя 135 камер видеонаблюдения в Шымкенте 20.04.2023 343
- Лес горит в Уральске 20.04.2023 467
- Новую машину подарил казахстанец годовалому внуку 20.04.2023 451
- Коттеджи начнут сносить в Алматы 20.04.2023 451
- Самая мощная ракета в истории взорвалась сразу после запуска 20.04.2023 442
- Почему ислам стал модным? Мнение эксперта 20.04.2023 548
- "На грани жизни". Фильм с уникальными кадрами трансплантации сердца сняли в Казахстане 20.04.2023 391
- Захороненных в пантеоне не будут делить по религиозному признаку 20.04.2023 432
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 402
- Как лучше внедрить шахматы в школьную программу, обсудили в Астане 20.04.2023 420
- Эко-активист из Шымкента научился перерабатывать пищевые отходы в "чудо-жидкость" 20.04.2023 960
- Битва погрузчика и экскаватора произошла при сносе ЖК в Астане 20.04.2023 879
- Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" обсудил Мусин с главой Роскосмоса 20.04.2023 437
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 489
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 488
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 443
- Освободить фермеров от налогов предложила депутат Абден 20.04.2023 549
- Спецгруппа из числа сотрудников "КазМунайГаза" проверит работу предприятий в Жанаозене 20.04.2023 538
- "Мы - оптимисты". 24 дома строят пострадавшим от паводков в Актюбинской области 20.04.2023 464
- Казахстанского студента при странных обстоятельствах завербовали в России 20.04.2023 736
- 90 человек в Йемене погибли в страшной давке при раздаче денег 20.04.2023 585
- Спикер сената высказался о задачах, поставленных президентом Казахстана 20.04.2023 430
- Оголившихся мужчин на улицах Караганды и Темиртау отправят в психдиспансер 20.04.2023 531
- Когда в Алматы благоустроят набережные рек Есентай и Большая Алматинка 20.04.2023 472
- Возможно ли искоренить пытки в Казахстане? Мнения экспертов 20.04.2023 474
- Государственный алиментный фонд предлагают создать в Казахстане 20.04.2023 476
- Стада сайги сняли с высоты птичьего полёта в Уральске 20.04.2023 807
- Бибисара Асаубаева стала заслуженным мастером спорта РК по шахматам 20.04.2023 874
- Финансовая пирамида в Алматы предлагала гражданам инвестировать в БАДы 20.04.2023 504
- Потерявшие жилье в результате взрыва дома в Жанаозене, обеспечены квартирами - "КазМунайГаз" 20.04.2023 467
- Спасатели ВКО назвали основные причины пожаров в частных домах 20.04.2023 431
- Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания 20.04.2023 1016
- Велосипед, электросамокат, беговел: какой транспорт безопасен для ребёнка 20.04.2023 462
- Восемь серийных интернет-мошенников задержали полицейские Карагандинской области 20.04.2023 458
- Бум разводов: в СКО распадается почти каждая вторая супружеская пара 20.04.2023 2204
- Ярмарка вакансий для безработной молодёжи пройдёт в Астане 20.04.2023 433
- Суд Астаны постановил снести ЖК "Вашингтон" 20.04.2023 1562
- Кто финансирует главную казахстанскую мечеть в Астане 20.04.2023 959
- 670 миллиардов тенге, незаконно выведенных за рубеж, вернули в Казахстан 20.04.2023 487
- Юная казахстанская шахматистка обыграла сильнейшего гроссмейстера мира 20.04.2023 441
- Понятие "богатый человек" может появиться в казахстанском законодательстве 20.04.2023 573
- При взрыве газа в Кызылорде пострадал гражданин Узбекистана 20.04.2023 497
- На другом конце Земли. Как развиваются отношения Казахстана и Мексики 20.04.2023 477
- Депутаты Мажилиса бьют тревогу по поводу распространения синтетических наркотиков среди молодежи 20.04.2023 535
- В Казахстане улучшат условия национальным перевозчикам при перевозке товаров 20.04.2023 436
- В побеге Серику Кудебаеву через горы могли помочь опытные проводники - КНБ 20.04.2023 1034
- Более 20 тысяч пачек сигарет хотели незаконно провезти в Казахстан из Кыргызстана 20.04.2023 517
- До 10 лет лишения свободы увеличен срок за пытки в Казахстане - Генеральная прокуратура 20.04.2023 675
- Дальнейшую трансформацию СВМДА обсудили на совещании в Астане 20.04.2023 525
- Кто загрязняет воздух в Усть-Каменогорске, и что с этим делать 20.04.2023 825
- Шесть тысяч камер "Сергек" дополнительно установят на улицах Алматы 20.04.2023 525
- Арсенал оружия нашли полицейские в багажнике заброшенного авто в Кокшетау 20.04.2023 510
- В Минтруда рассказали как начисляются пособия по инвалидности и потере кормильца 20.04.2023 504
- Религиозную литературу незаконно продавал житель Туркестана 20.04.2023 511
- "Хоргос" возобновит работу в ближайшие дни 20.04.2023 582
- Индия обгонит Китай по численности населения в этом году - ООН 20.04.2023 645
- За год товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии вырос на 30% 20.04.2023 526
- За сутки коронавирусом заразились 70 казахстанцев 20.04.2023 532
- Новая виза для иностранных бизнесменов появится в Казахстане 20.04.2023 550
- Труп женщины, пропавшей в степи при поиске скота, нашли в Павлодарской области 20.04.2023 1095
- Казахстанец купил пояс чемпиона UFC Хабиба на аукционе 20.04.2023 778
- Жительницу Актобе, выкинувшую тело ребёнка в мусор, судить не будут 20.04.2023 1372
- Двое алматинцев продавали несуществующие iPhone 20.04.2023 577
- Интересный эксперимент с флагом провели в Шымкенте 20.04.2023 1217
- Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Актау 20.04.2023 662
- Хоккеист Дмитрий Гурков выбрал казахстанское гражданство вместо российского перед ЧМ-2023 по хоккею 20.04.2023 676
- Елена Рыбакина начала с победы WTA 500 в Германии 20.04.2023 653
- Упавшего с четвёртого этажа мальчика спасли медики Балхаша 19.04.2023 884
- Более 10 тысяч подростков будут обучать в колледжах РК по заказу предприятий 19.04.2023 628
- Опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана 19.04.2023 885
- Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 19.04.2023 640
- Налог на сбор грибов, ягод и трав введут в Казахстане 19.04.2023 894
- Международная книжная ярмарка Eurasian Book Fair-2023 открылась в Астане 19.04.2023 684
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 654
- Как креативные индустрии развиваются в Алматы? Мнения казахстанских дизайнеров 19.04.2023 786
- За счет собственников полностью проблему не решить – экономист о повышении коммунальных тарифов 19.04.2023 701
- Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая 19.04.2023 710
Конные скачки с призовым фондом 35 млн тенге пройдут в Кызылорде
В Кызылорде пройдут конные скачки на разные дистанции. Для участия в них зарегистрировались 120 лошадей со всего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
"Такие скачки давно не проводились в Кызылорде. В последний раз подобное было 15 лет назад. Это большое достижение. В этом году благодаря помощи спонсоров проведут большие скачки. Напомню, призовой фонд – 35,6 миллиона тенге. За первое место в кунан байге – три миллиона тенге, в топ байге – пять миллионов тенге, в аламан байге – автомобиль Hyundai Bayon (стоимость от девяти миллионов тенге. – Прим. авт.)", – сообщил президент областного филиала федерации "Байге" Адильжан Изтлеуов.
От Кызылординской области зарегистрировано 40 лошадей: для кунан байги – 14, топ байги – 16 и 10 – аламан байги.
На кызылординском ипподроме, помимо скачек, пройдёт и конкурс среди девушек на лучший образ в казахском национальном костюме. Уже зарегистрированы более 50 участниц. Приз — миллион тенге.
Также пройдут соревнования по трём национальным видам спорта. Призовой фонд – 500 тысяч тенге.
-
Trend news
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 481
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 857
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 824
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 3144
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 1713
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1770
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 2340
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4731
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 37235
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 2083
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 2044
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 2170
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 4456
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 2207
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 2281
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2909
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2444
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2498
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2545
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2536
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2462
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 2224
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2522
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2515
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2874
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2867
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2477
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2787
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2742
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 3119
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2403
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2448
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11832
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2585
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2671
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2530
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2933
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 3009
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3917
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 3037
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 3315
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 6137
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 4041
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2674
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2877
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2793
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2529
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 7274
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2401
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 2126
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2795
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2869
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2980
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2623
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 3002
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 3009
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3307
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8806
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10352
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2779
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2682
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2883
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2704
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4881
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2680
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2757
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3513
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2900
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2561
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2823
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 28184
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3979
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2965
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2970
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2559
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 3277
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14582
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20503
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2979
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2893
-
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 394
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 482
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 436
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 651
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 1014
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 1013
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 1332
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1561
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 2219
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 2242
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 2333
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 3039
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2425
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 2145
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2488
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3819
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2518
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2609
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2384
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2623
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2378
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 2273
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2587
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2461
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2497
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2449
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2680
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 2303
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 3041
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2374
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2685
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 3116
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2485
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2379
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2767
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2671
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2602
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2705
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2937
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 3020
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2936
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2510
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2871
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2534
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 3213
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2767
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2745
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2517
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2750
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 3008
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 3108
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2472
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2344
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 3207
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2743
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2665
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2954
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4536
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 3326
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2611
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2594
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2610
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2488
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2662
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2746
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2721
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2628
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2321
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2784
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2705
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2866
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3441
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 3034
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2964
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 3128
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 4075
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2819
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 3189
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3412
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3590