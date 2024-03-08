Конно-cпортивные соревнования среди девушек проходят в Астане

В Астане прошла церемония открытия Открытого первенства среди девушек по конкуру, приуроченного к Международному женскому дню – 8 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В конно-оздоровительном спортивном комплексе "Аргымак" вместе с представителями Астаны, Караганды, Алматы в соревнованиях приняли участие около 70 всадников из Алматинской области.

Выступая на церемонии открытия соревнований, президент Федерации национальных и Олимпийских конных видов спорта Астаны Ерлан Каналимов отметил, что данный вид спорта в городе динамично развивается.

"Позвольте поздравить вас с солнечным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта. Конкур не чужд казахскому народу. Это тоже соревнование аргымаков. Этот вид спорта набирает обороты в стране, в том числе и в столице. Соревнования проводятся в Астане уже во второй раз. Проводятся в праздники. Хочу пожелать, чтобы в сегодняшнем конкурсе победили только самые быстрые, самые сильные, самые достойные. Спасибо всем. С весенним праздником!" — сказал он.

Все желающие со всей страны соревнуются по 6 направлениям конкура.

"Я сегодня на соревнованиях среди девушек прыгнула на высоту препятствий 100 см в "молодежной категории". Я заняла первое место. Очень довольна. Сама представляю Астану", — рассказала победительница соревнований в категории "молодежь" Малика Серик.

Отметим, что общий призовой фонд Открытого первенства, проводимого при поддержке акимата города Астаны и организованного Национальной и олимпийской Федерацией конных видов спорта столицы, составляет 6 млн тенге.