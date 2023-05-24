Конкурс среди журналистов объявили в Астане

Фото: gov.kz

Столичный акимат в честь Дня столицы запускает конкурс среди журналистов на лучшие публикации и сюжеты о развитии Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

К участию приглашаются все казахстанские журналисты. Конкурс организует Служба коммуникаций города при поддержке Управления внутренней политики Астаны.

"К участию принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2022 года до 16 июня 2023 года. Один участник может представить на конкурс не более 1 материала и только по одной номинации", - сообщили в пресс-службе акимата.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) "Лучший журналист-аналитик" - аналитические материалы о столице в печатных СМИ;

2) "Лучший обозреватель" - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны;

3) "Лучший радиорепортаж" - радиосюжеты, посвященные Астане;

4) "Лучший телесюжет" - телесюжеты о жизни города;

5) "Лучший мобилограф" - видеоролики о жизни мегаполиса;

6) "Лучший фоторепортаж" - фотоработы об Астане;

7) "Лучший материал о 25-летии Астаны в социальных медиа" - специальная номинация, подать заявку могут популярные группы и паблики в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok).

Определять победителей по номинациям будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа-экспертов и уважаемых представителей отрасли в столице.

Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается миллион тенге, за второе место - 500 тысяч тенге, за третье место - 300 тысяч тенге.

Заявки принимаются до 16 июня 2023 года включительно на электронную почту sluzhbakommunikatsiy@mail.ru.