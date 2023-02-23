Конкурс на лучшего сельского акима объявили в Казахстане

Фото: inform.kz

В Агентстве по делам государственной службы объявили о начале республиканского конкурса "Лучший сельский аким", передаёт BaigeNews.kz. Он будет проходить с февраля по июнь 2023 года.

К участию в конкурсе допускаются акимы посёлков, сёл, сельских округов, имеющие стаж государственной службы на должности сельского акима не менее двух лет, результаты оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" за 2022 год не ниже "эффективно".

"При этом к участию в конкурсе не допускаются акимы, привлечённые в течение одного года к дисциплинарной ответственности за нарушение требований Этического кодекса, совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, а также к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность", — уточняется в конкурсной документации.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 22 февраля по 20 марта 2023 года включительно.

С полной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Агентства РК по делам государственной службы.