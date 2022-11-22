Лента новостей
- Симпозиум художников провели на Бозжыре, чтобы их картинами привлечь туристов 05:04 104
- Конкурс IT-проектов в сфере обороны и безопасности объявили в Казахстане 04:38 133
- Четыре из пяти транзакций в Казахстане проводятся безналичным способом - АФК 03:13 245
- Справедливыми, прозрачными и обнадёживающими назвала выборы в Казахстане эксперт 02:31 406
- Спортсмены из 20 стран приехали на чемпионат мира по тогызкумалаку в Актобе 01:47 512
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 00:19 341
- Сборная Нидерландов победила Сенегал в матче чемпионата мира по футболу 00:18 302
- К переизбранному президенту РК обратились сельчане из ЗКО 21.11.2022 313
- Нельзя построить справедливое государство без усиления защиты прав граждан – эксперт 21.11.2022 315
- Два винчестера, боеприпасы и штык-нож нашли у жилого массива в Талдыкоргане 21.11.2022 545
- Рекорд установила казахстанка на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене 21.11.2022 470
- Сразу несколько сложнейших операций провели пациенту хирурги в Павлодарской области 21.11.2022 547
- Сборная Англии разгромила команду Ирана на чемпионате мира 2022 21.11.2022 666
- До минус 28 градусов похолодает в Казахстане 21.11.2022 612
- Лжеполицейский вымогал миллионы у жительницы Костаная 21.11.2022 402
- Почему соперники Токаева не получили большой поддержки, рассказал гость проекта "2022" 21.11.2022 381
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 382
- Набор трафаретных и предвзятых выводов - в МИД ответили на заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Казахстане 21.11.2022 430
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 525
- Аргентинскую журналистку "обчистили" во время прямого эфира на ЧМ в Катаре 21.11.2022 504
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 412
- Новая госуслуга стала доступна в онлайн формате в Казахстане 21.11.2022 511
- Бомбы искали в корпусах Жамбылского политехнического колледжа в Таразе 21.11.2022 440
- Работу Центризбиркома миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ назвала эффективной 21.11.2022 392
- Казахстанский фильм получил главный приз в Португалии 21.11.2022 540
- Мальчик-богатырь родился в Атырау 21.11.2022 859
- Кричать, чтобы сбросить напряжение, стали осуждённые в Карагандинской области 21.11.2022 591
- Погоню за вооружёнными браконьерами сняли на видео в СКО 21.11.2022 500
- Не хотел быть героем, просто хотел помочь - алматинец о спасении дедушки от пожара 21.11.2022 591
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 395
- Платформу для приобретения школьной формы планируют запустить в Казахстане 21.11.2022 419
- Как голосовали казахстанцы за рубежом, рассказали в МИД 21.11.2022 369
- Оружие и боеприпасы нашли на улице школьники в Талдыкоргане 21.11.2022 597
- Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах 21.11.2022 356
- В Туркестанской области задержали иностранца, 20 лет находившегося в международном розыске 21.11.2022 579
- Центр непартийного наблюдения озвучил результаты работы на выборах в Казахстане 21.11.2022 361
- О том, какая карьера может ждать проигравших на выборах кандидатов, рассказали политологи 21.11.2022 459
- На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде 21.11.2022 834
- Победа Токаева обеспечена широкой поддержкой регионов - эксперт 21.11.2022 555
- "Будем и дальше совместно работать": Путин поздравил Токаева с победой на выборах 21.11.2022 402
- Иностранный наблюдатель отметил отсутствие силовых структур на избирательных участках 20 ноября 21.11.2022 528
- Квоты для кандасов планируют увеличить в Казахстане в 2023 году 21.11.2022 441
- Миссия ШОС признала демократическими выборы президента Казахстана 21.11.2022 486
- Мейрам Кажыкен и Нурлан Ауесбаев обратились к казахстанцам и пожелали успехов Токаеву 21.11.2022 560
- С нового года в Казахстане повысят пособия на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца 21.11.2022 336
- Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 349
- Международные наблюдатели похвалили подготовку и проведение выборов в Казахстане 21.11.2022 423
- Казахстанцам по душе имидж сильного лидера, думающего о государстве — эксперт 21.11.2022 612
- Главные победы казахстанских спортсменов за минувшую неделю 21.11.2022 698
- В Костанае задержали вымогателя, представлявшегося сотрудником УБОП 21.11.2022 442
- Сколько казахстанцев получают соцвыплаты по потере работы, рассказали в Минтруда 21.11.2022 563
- Ещё на месяц продлили арест вайнерам Туребаеву и Шерниязову 21.11.2022 402
- Почему некоторые избиратели проголосовали "против всех", объяснил обозреватель из России 21.11.2022 574
- Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на турнире в Ливане 21.11.2022 677
- Каракат Абден обратилась к блогерам, поздравляя Токаева с победой 21.11.2022 417
- Токаев победил: ЦИК объявила предварительные результаты выборов 21.11.2022 521
- Мирзиёев поздравил Токаева по телефону с уверенной победой на президентских выборах 21.11.2022 394
- Первый матч ЧМ-2022 установил исторический антирекорд 21.11.2022 546
- Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента 21.11.2022 366
- Выборы 2022: работу завершил последний избирательный участок за рубежом 21.11.2022 508
- Почти 4,5 миллиарда тенге задолжали работодатели своим сотрудникам в Казахстане 21.11.2022 449
- Цены на лекарства в Казахстане выросли на 13,3% за год 21.11.2022 449
- Выборы 2022: Предварительные итоги ЦИК объявит в 11:00 21.11.2022 635
- Президент наградил ряд казахстанцев, учувствовавших в строительстве домов в Аулиекольском районе 21.11.2022 383
- Тенге вытесняет лидеров с российской биржи 21.11.2022 1053
- Искусственный интеллект назвал победителя чемпионата мира по футболу 2022 21.11.2022 535
- Джокович в шестой раз победил на итоговом турнире ATP, став самым возрастным чемпионом 21.11.2022 572
- 38 человек заразились коронавирусом 20 ноября - Минздрав 21.11.2022 380
- В Петропавловске объявили лот на закуп двух тёплых остановок 21.11.2022 406
- Своих Масков намерены воспитывать в Павлодаре 21.11.2022 634
- Иванбек, Асфендияр, Селения. Какие имена у костанайцев в тренде? 21.11.2022 605
- В день президентских выборов в Казахстане родились 634 ребёнка 21.11.2022 445
- В Усть-Каменогорске снегоуборочная техника работает круглосуточно 21.11.2022 516
- Выборы прошли в соответствии со стандартами демократических стран — эксперт 21.11.2022 637
- Мама Геннадия Головкина во время голосования получила неожиданную реакцию 21.11.2022 14557
- В целом оценка президентских выборов в РК только положительная — наблюдатель от МПА СНГ 21.11.2022 539
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб 21.11.2022 544
- О возможном сходе лавин предупредили алматинцев 21.11.2022 583
- Касым-Жомарт Токаев в Республиканском общественном штабе ознакомился с итогами Exit-poll 21.11.2022 513
- Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента РК 21.11.2022 3549
Конкурс IT-проектов в сфере обороны и безопасности объявили в Казахстане
Конкурс IT-проектов Hackathon DefTech в сфере обороны и безопасности объявили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.
Хакатон проводит дочерняя организация министерства обороны - АО "Казахстан ГИС Центр" - совместно с Astana Hub.
"Технические задания, которые мы предлагаем исполнить IT-специалистам в рамках объявленного конкурса, работают на создание информационных систем в интересах оборонного ведомства", – пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.
Разработчикам предложено создать технологические решения по трём направлениям:
1. Оценка и анализ обеспечения, воинской дисциплины среди курсантов и военнослужащих срочной службы. Оно включает модули: "контроль качества питания", "оценка обеспечения вещевым имуществом", "оценка воинской дисциплины".
2. Создание версии многофункциональной платформы по критериям отбора военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе.
3. Разработка портала DefTech.
Технические задания, подготовленные министерством обороны, опубликованы на сайте Astana Hub по ссылке.
Отборочный тур состоится 28 ноября текущего года. Победители определятся по итогам презентации программных продуктов и их дополнительного изучения. Проекты победителей хакатона будут запущены в пилотном режиме на базе заказчика с перспективой подписания контракта.
В конкурсе могут принять участие граждане Казахстана старше 18 лет, IT-компании, стартапы с достаточными ресурсами для реализации пилотного проекта. Допуск к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней оформляется соглашением.
-
Trend news
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 00:19 340
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 2356
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 767
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 28840
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 18220
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 6544
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 3309
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1404
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 25949
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 40435
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1373
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16223
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4149
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8798
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3389
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2517
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2505
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9391
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41430
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2306
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1916
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11617
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2781
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18992
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4233
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3172
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4518
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8662
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6836
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2769
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10519
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2404
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2493
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3266
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35075
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3251
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4506
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3079
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4140
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4351
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44681
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2797
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59183
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15088
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18663
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3873
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3775
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4788
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4966
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6272
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14177
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7447
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90294
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6340
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5842
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14740
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8048
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4745
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5118
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34880
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5873
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6996
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14033
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13115
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9829
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302498
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10358
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9640
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26899
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10172
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9915
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16976
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12549
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12318
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14018
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30446
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12040
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15763
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23310
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13815
-
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 378
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 525
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 411
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 395
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1286
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1394
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1513
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1665
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1352
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1734
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1506
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1676
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1627
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1767
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1944
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1794
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1968
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2159
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2176
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2377
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2871
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3189
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2846
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3101
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2979
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3092
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3109
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2889
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3369
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3585
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3313
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21560
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3620
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3486
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3487
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8582
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4224
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14492
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12657
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12643
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13256
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12203
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16550
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13332
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14759
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15743
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15409
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12953
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13393
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31082
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14400
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17053
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13467
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14677
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15335
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16639
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14764
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16737
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16278
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17502
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17349
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33993
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17823
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18819
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18440
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19335
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19259
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28594
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18746
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26054
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36805
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20521
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27459
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25325
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27025
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23097
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24716
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23030
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22566
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22538