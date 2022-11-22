Конкурс IT-проектов в сфере обороны и безопасности объявили в Казахстане

Фото: Министерство обороны РК

Конкурс IT-проектов Hackathon DefTech в сфере обороны и безопасности объявили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Хакатон проводит дочерняя организация министерства обороны - АО "Казахстан ГИС Центр" - совместно с Astana Hub.

"Технические задания, которые мы предлагаем исполнить IT-специалистам в рамках объявленного конкурса, работают на создание информационных систем в интересах оборонного ведомства", – пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Разработчикам предложено создать технологические решения по трём направлениям:

1. Оценка и анализ обеспечения, воинской дисциплины среди курсантов и военнослужащих срочной службы. Оно включает модули: "контроль качества питания", "оценка обеспечения вещевым имуществом", "оценка воинской дисциплины".

2. Создание версии многофункциональной платформы по критериям отбора военнослужащих срочной службы для получения гранта на обучение в вузе.

3. Разработка портала DefTech.

Технические задания, подготовленные министерством обороны, опубликованы на сайте Astana Hub по ссылке.

Отборочный тур состоится 28 ноября текущего года. Победители определятся по итогам презентации программных продуктов и их дополнительного изучения. Проекты победителей хакатона будут запущены в пилотном режиме на базе заказчика с перспективой подписания контракта.

В конкурсе могут принять участие граждане Казахстана старше 18 лет, IT-компании, стартапы с достаточными ресурсами для реализации пилотного проекта. Допуск к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней оформляется соглашением.