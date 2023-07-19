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  • Конфискованные часы бывшего зятя Сагинтаева продали на торгах за 197 миллионов тенге
e-auction.gosreestr.kz Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05
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Фото: e-auction.gosreestr.kz

Конфискованные часы бывшего зятя Сагинтаева продали на торгах за 197 миллионов тенге

Швейцарские часы Richard Mille, конфискованные у Бахыта Ибрагима - бывшего зятя экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, продали на аукционе со второй попытки, передаёт Baigenews.kz.

Аукцион на понижение цены состоялся 5 июля. Часы продали по минимальной установленной цене - 196 834 788 тенге. Стартовая цена составляла 1 181 008 725 тенге. 

Напомним, что в 2020 году Бахыт Ибрагим был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о хищении 144 млрд. тенге из Bank RBK.

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Сегодня, 11:05
220
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