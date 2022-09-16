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"Конь не валялся": Почему алматинский ипподром никому не нужен?
Коневоды Казахстана обратились к президенту Токаеву с просьбой вернуть алматинский ипподром в коммунальную собственность. По словам конезаводчиков, почти 10 лет владелец ничего не делает с объектом историко-культурного наследия, коим является ипподром. Корреспондент Baigenews.kz выслушала стороны затянувшегося конфликта.
Позиция коневодов
Алматинский ипподром построен ещё 1930 году. Здесь проводятся скачки, соревнования для детей, выставки и другие социально значимые мероприятия. На объекте работает 70 высококвалифицированных коневодов.
В 2014 году ипподром выкупила корпорация "СВС-груп". По словам коневодов, тогда появилась надежда на то, что частный инвестор начнёт развивать его, сделает прибыльным и привлекательным.
"Ипподром потихоньку пытаются развалить. Весь конно-спортивный план, который был наработан десятилетиями, нынешним владельцем нарушается. У нас массовый отток людей, сотнями конники уезжают в Европу, не видя перспектив развития здесь", - говорит президент республиканской палаты по заводским породам лошадей Талгат Жайсанбаев.
Вот как состояние ипподрома описывают конезаводчики: территория не убирается, летают пустые пакеты, валяются бутылки, навоз лежит месяцами, привлекая мух -разносчиков инфекции. Ветеринарный лазарет закрыт, не работает уже больше 10 лет, отсутствует карантинная конюшня, дезбарьер на въезде на территорию поставлен для галочки – дезраствора в нем не было никогда. Уличные туалеты – это деревянные покосившиеся будки и выгребные ямы, которые арендаторы вынуждены сами выкапывать.
По словам члена инициативной группы в защиту ипподрома Надира Хасанова, всё держится на плечах энтузиастов, которые ещё и платят за аренду 30 000 тенге в месяц за одну лошадь. То есть ежемесячно за 160-180 лошадей собственник ипподрома получает порядка пяти миллионов тенге, в год эта сумма равна 60 миллионам.
"В 2015 году мы отстояли ипподром, к сожалению, тогда акимат не смог выкупить его. Но они обязали собственника, чтобы он вкладывал. Собственник пообещал конному сообществу, но на протяжении шести лет ничего не делается. Все стало только хуже. Ипподром сейчас в аварийном состоянии", - говорит Надир Хасанов.
Речь идёт о том, что в 2014 году общественники уже вставали на защиту ипподрома. Тогда, по словам, конезаводчиков, "новый инвестор намеревался снести ипподром и построить на его месте многоэтажные дома и офисы. Мажилис Парламента и акимат не дали частнику сделать это".
"Сейчас со стороны улицы Жансугурова построено два объекта: на прилегающей территории возвели автомойку и большой коммерческий бассейн", - рассказывает Талгат Жайсанбаеев.
Конституционное право частной собственности никто не отменял. Однако алматинский ипподром признан памятником архитектуры и культуры. И по закону "Об охране объектов историко-культурного наследия" на собственнике лежит ответственность за сохранение данного объекта и его надлежащее содержание.
Между Управлением культуры Алматы и владельцем ипподрома подписано охранное обязательство. На вопрос коневодов, почему оно не выполняется, заместитель руководителя управления Наиля Мулюкова в официальном ответе сослалась на то, что в ходе январских событий вся документация, хранившаяся в здании акимата, полностью сгорела, в связи с чем идёт восстановление утраченных документов.
"В этом году все испытания собственник проводит сам, но он не заинтересован в проведении мероприятий. Они повысили оплату за участие в скачках. Отмечу, что сезон является самым худшим за последнее время, главные скачки еле собрали по три головы. Это нонсенс. При этом ипподром – это не только скачки, здесь проводят социально значимые мероприятия, в которых принимают участие дети с ограниченными возможностями", - рассказал судья первой категории, эксперт конного дела Владислав Цой.
Общественники говорят, что конные дисциплины в Казахстане сейчас не развиваются, потому что в стране нет ни одного нормального ипподрома. В советские времена алматинский ипподром был одним из лучших. Даже в 2000-х годах здесь ещё выступали лошади, которые в открытых скачках в СНГ занимали первые места: это жеребцы Байсангур, Грей Рио, Бремен, кобыла Пресанелла. Сейчас наши лошади стали неконкурентоспособны.
"Первое письмо владельцу ипподрома мы написали 30 сентября 2021 года. Он на него не ответил. А директор ипподрома каждого подписавшего письмо арендатора выводил на разговор и заставлял отказаться от подписи. Выживать нас некуда, мы алмаатинцы, если мы заберём лошадей, куда мы их поставим? На балкон? Другого ипподрома у нас нет. Пользуясь монопольным правом, владельцы и менеджмент ипподрома ведут такую политику. Отношение к нам, как к свиньям", - говорит Талгат Жайсанбаев.
Позиция акимата
Неделю назад на отчётной встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Жетысуского района общественники подняли этот вопрос. Градоначальник пообещал дать поручение своему заместителю поговорить с собственником, понять его планы на ипподром.
"Мне поступает много предложений всё вернуть в коммунальную собственность. К сожалению, у нас нет столько денег, чтобы выкупать", - добавил Досаев.
Позиция собственника ипподрома
К сожалению, коневодство выпало из законодательной базы страны, говорит исполнительный директор ипподрома Юрий Кищенко.
"Мы и не спорт, и не сельское хозяйство. У ипподрома нет алгоритма, который бы позволял нам зарабатывать. Это же не только конюшня, сейчас у нас 40 гектаров, на содержание которых нужны большие деньги. Мы выживаем только за счёт аренды, других статей дохода у нас нет. Аренда у нас сезонная, из тех денег, что мы собираем, половина должников, с которыми мы судимся. Денег хватает только сводить концы с концами. Я не могу сказать ни фискальным, ни коммунальным службам, что заплачу завтра", - рассказывает Юрий Кищенко.
На предложение продать ипподром акимату и вернуть его в коммунальную собственность директор отвечает утвердительно. Более того, в 2015 году владелец был готов это сделать. Но тогда поменялся аким, а вслед за ним и цели, и пути развития города. А внесение ипподрома в список памятников архитектуры и культуры Юрий Кищенко и вовсе считает незаконным.
"У нас не была проведена экспертиза, что можно сохранить, что нельзя, не были переписаны объекты, за которыми мы должны смотреть. У нас есть конюшни 1949 года постройки. Это каркасно-камышитовые сараи, по архитектурным нормам срок жизни их 25 лет, после чего их нужно сносить, потому что они опасны. А мы их должны хранить как памятники истории", - говорит исполнительный директор.
Юрий Кищенко видит два пути решения судьбы многострадального ипподрома. Первый - продать его в собственность государству. На полную реконструкцию ипподрома нужны миллиарды тенге. Это будет ещё один объект, который будет содержать городской бюджет.
"Любой горожанин скажет, а почему мои налоги тратят на какой-то ипподром для забавы богатых. Что у нас в городе нет других проблем? У нас хватает жилья? Все дороги в порядке? Если вы посмотрите бюджет города Алматы, то увидите, что львиная доля уходит не на развитие спорта, а на содержание этих спортивных арен", - говорит Кищенко.
Второй путь - это международный опыт - законодательно разрешить тотализатор, то есть ставки на скачках, которые дадут средства на развитие коневодства. Сейчас тотализатор легализован только в игорных зонах: Щучинском районе Акмолинской области и на побережье Капчагайского водохранилища.
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