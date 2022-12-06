"Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе

Фото: informburo.kz

Министра торговли и интеграции Серика Жумангарина спросили о том, кто должен понести ответственность за аварию на ТЭЦ Экибастуза, передает BaigeNews.kz.

"Коллеги, надо решить сначала проблему. Надо запустить тепло, чтобы в каждом доме оно было, в каждой квартире. Все батареи были целые. Жилища отогрелись. После этого будут названы виновные. Кому надо будет, я думаю, покаются", - ответил глава Минторга.

Он сообщил, что в городе с первых дней ЧС находится заместитель министра энергетики Жандос Нурмагамбетов.

"Вчера была информация, что тепло в дома подвели. Проблема в том, когда отключали линию для того, чтобы устранить порывы, в домах не была слита вода, она замерзла. Поэтому при подаче начали лопаться батареи. То есть тепло в дома подведено, вопросы, связанные с тепловыми линиями решены. Теперь вопросы находятся внутри самих жилых домов. Сейчас те, кто там на месте есть, прилагают все усилия, чтобы заменить батареи, стояки, внутренние системы отопления. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет в ближайший день, два", - отметил Жумангарин.

Он сообщил, что до конца текущей недели в домах экибастузцев появится тепло.