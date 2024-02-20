Компания уклонялась от уплаты более 700 млн тенге налогов в Шымкенте

В Шымкенте компания уклонялась от уплаты более 700 миллионов тенге в качестве налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщили в надзорном органе, одно из шымкентских ТОО отнесло на вычет из налогооблагаемого дохода расходы по сделкам с неблагонадежными поставщиками, и сотрудники департамента госдоходов вынесли уведомление о доначислении налогов на сумму 704 миллиона тенге. Вместо того, чтобы погасить задолженность перед государством, руководство компании решило судиться с налоговиками.

Решением суда в иске ТОО было отказано в полном объеме.

Прокуратура Шымкента в отношении руководителя ТОО зарегистрировала досудебное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере по статье 245 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Отмечается, что в рамках расследования дела налогоплательщик полностью возместил ущерб государству, и суд прекратил уголовное дело по нереабилитирующим основаниям.