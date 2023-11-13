Компания ограничивала реализацию бензина марки АИ-92 и дизтоплива в Алматы

ТОО "Petrosun" оштрафуют на 543 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы.

Сообщается, что ТОО "Petrosun" в 2023 году необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения.

Это привело к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекло ущемление их законных прав и интересов.

Теперь ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 542,9 миллиона тенге по факту злоупотребления доминирующим положением.