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Компания Илона Маска запустила ракету-носитель с космическим кораблём Starship

Сегодня, 19:54
АВТОР
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AP Photo/ Eric Gay Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: AP Photo/ Eric Gay

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках второго испытательного орбитального запуска. Трансляция ведется на странице компании в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас), он состоялся в 07:02 по местному времени (19:02 по времени Астаны).

Позднее в SpaceX сообщили, что Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта. 

"Мы полагаем, что потеряли вторую ступень, — сказал специалист компании SpaceX, выступавший в качестве одного из ведущих трансляции запуска. — Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полёта". 

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