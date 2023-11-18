Компания Илона Маска запустила ракету-носитель с космическим кораблём Starship
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
69Фото: AP Photo/ Eric Gay
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в рамках второго испытательного орбитального запуска. Трансляция ведется на странице компании в соцсети X, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас), он состоялся в 07:02 по местному времени (19:02 по времени Астаны).
Позднее в SpaceX сообщили, что Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта.
"Мы полагаем, что потеряли вторую ступень, — сказал специалист компании SpaceX, выступавший в качестве одного из ведущих трансляции запуска. — Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полёта".
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