Коммунальщики вымогали деньги за газификацию у жителей области Улытау

Руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей двух населённых пунктов области Улытау денежные вознаграждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как сообщили в АФМ, в посёлке Кабанбай батыра и селе Талап на протяжении длительного времени не было возможности подключения к газоиспользующему оборудованию сети газораспределения, а руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у граждан денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тысяч тенге.

"Данные средства они требовали за беспрепятственное принятие монтажных работ по газификации жилых домов и хозяйственных объектов без фактической проверки качества и объемов выполненных работ", - отметили в ведомстве.

Сотрудники агенства начали досудебное расследование в сентябре 2023 года. В настоящее время проблема с газификацией указанных населенных пунктов решена, голубое топливо уже заведено в дома.