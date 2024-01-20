Коммунальщики Алматы вывезли из города почти 30 тысяч кубометров снега
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Коммунальные службы Алматы продолжают работать по очистке города от снега. За двое суток снегопада вывезено 28 240 м3, что соответствует 2820 рейсам самосвалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".
В Алматы продолжаются работы по уборке и вывозу снега. В дневной период задействованы 423 ед. спецтехники и 1008 дорожных рабочих. С начала снегопада произведена посыпка 2270 тонн противогололедных материалов.
Общий объем работы - 2698 км улиц и 1304 км тротуаров.
Коммунальные службы Алматы были приведены в готовность в связи с ожидаемым снегопадом. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
Днем 20 января на работах было задействовано 412 ед. спецтехники и 1120 дорожных рабочих. Ночью запланирован выход 436 спецтехники и 219 дорожных рабочих.
Для вывоза снега будет задействовано 123 ед. спецтехники, в том числе 27 снегопогрузчиков, 75 самосвалов, 11 тракторов, 10 автогрейдеров и 156 дорожных рабочих. До начала снегопада на местах дислокаций будут дежурить 146 пескоразбрасывателей.
По прогнозу ГКП "Казгидромет", 21 января: во второй половине ночи временами слабый снег высотой до 1 мм, днем временами слабый снег высотой до 1 мм. Температура воздуха ночью -10…-12, днем -6…-8 градусов мороза.
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