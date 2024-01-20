Коммунальщики Алматы вывезли из города почти 30 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Алматы продолжают работать по очистке города от снега. За двое суток снегопада вывезено 28 240 м3, что соответствует 2820 рейсам самосвалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

В Алматы продолжаются работы по уборке и вывозу снега. В дневной период задействованы 423 ед. спецтехники и 1008 дорожных рабочих. С начала снегопада произведена посыпка 2270 тонн противогололедных материалов.

Общий объем работы - 2698 км улиц и 1304 км тротуаров.

Коммунальные службы Алматы были приведены в готовность в связи с ожидаемым снегопадом. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Днем 20 января на работах было задействовано 412 ед. спецтехники и 1120 дорожных рабочих. Ночью запланирован выход 436 спецтехники и 219 дорожных рабочих.

Для вывоза снега будет задействовано 123 ед. спецтехники, в том числе 27 снегопогрузчиков, 75 самосвалов, 11 тракторов, 10 автогрейдеров и 156 дорожных рабочих. До начала снегопада на местах дислокаций будут дежурить 146 пескоразбрасывателей.

По прогнозу ГКП "Казгидромет", 21 января: во второй половине ночи временами слабый снег высотой до 1 мм, днем временами слабый снег высотой до 1 мм. Температура воздуха ночью -10…-12, днем -6…-8 градусов мороза.