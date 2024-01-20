Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы

Коммунальные службы Алматы привели в готовность в связи с ожидаемым снегопадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По прогнозу Казгидромета, в Алматы в ночь с 19 на 20 января температура воздуха снизится до −6...-8°С, ориентировочно с 04.00 до обеда ожидается небольшой снег высотой до 4 сантиметров. На дорогах и тротуарах могут образоваться накаты и гололедица.

Днём 20 января — переменная облачность, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха −3...-5°С.

Коммунальные службы города Алматы перевели на усиленный режим работы. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за выполнением работ.

"Днём 20 января будет задействовано 412 единиц спецтехники и 1120 дорожных рабочих. Ночью запланирован выход 436 единиц спецтехники и 219 дорожных рабочих. Для вывоза снега будет задействовано 123 единиц спецтехники, в том числе 27 снегопогрузчиков, 75 самосвалов, 11 тракторов, 10 автогрейдеров и 156 дорожных рабочих. До начала снегопада на местах дислокаций будут дежурить 146 пескоразбрасывателей", — рассказали в акимате Алматы.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, прибордюрной части дорог. По информации на 18:00 19 января вывезено 19 750 кубометров снега или 1 975 рейсов самосвалами.

В акимате напомнили, что в случае некачественной уборки снега на проезжей части, тротуарах и местах общественного пользования можно написать обращение на номер в WhatsApp +7 (706) 689 8898.

На днях на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Турксибского района прозвучала критика по поводу уборки снега на улицах, тротуарах и во дворах. В частности, было сказано, что после недавнего снегопада по городу невозможно передвигаться.

Досаев согласился, что в этом случае коммунальные службы действительно не успели убрать все улицы и пообещал, что работу будут улучшать.