Песней казахстанская налоговая решила привлечь казахстанцев к декларированию в 2024 году
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1 января 2024 года в Казахстане заработает третий этап всеобщего декларирования доходов, по этому поводу Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан записал песню, передаёт BaigeNews.kz.
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Напомним, декларации об активах и обязательствах должны представить индивидуальные предприниматели, руководители юрлиц коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе председатели совета директоров, первые руководители коллегиального органа правления юрлица, единоличные руководители, председатели жилищных/дачных кооперативов, учредители и участники юрлиц. Среди тех, кто не обязан сдавать декларацию: руководители филиалов и представительств, члены жилищных/дачных кооперативов и граждане-инициаторы религиозных объединений.
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