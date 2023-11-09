"Комфортные школы" будут строить при максимальном участии отечественных производителей в Казахстане

Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в Национальный проект "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz.

По информации правительства, внесённые изменения предусматривают расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации.

В ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, будут преимущественно отечественного производства.

Отмечается, что а качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.

Сообщается также, что Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. Для качественной реализации принятых правительством изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.

Напомним, национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тысяч ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.