"Комфортные школы" будут строить при максимальном участии отечественных производителей в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в Национальный проект "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz.
По информации правительства, внесённые изменения предусматривают расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации.
В ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, будут преимущественно отечественного производства.
Отмечается, что а качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.
Сообщается также, что Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. Для качественной реализации принятых правительством изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.
Напомним, национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тысяч ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.
Самое читаемое
- 148 млн тенге украли при строительстве парка в Жамбылской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
- Убил, а потом изнасиловал бывшую девушку житель Костанайской области
- В Турции случайно обнаружили подземный город
- Тысячи жителей Туркестанской области переплачивали за товарный газ