Комендант общежития оформляла кредиты на студентов в Талдыкоргане

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Расследование по делу коменданта студенческого общежития, подозреваемой в серии мошенничеств, завершают в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Заявления в полицию начали поступать в октябре 2022 года.

"Женщина подозревается в оформлении путём мошенничества товарно-денежных кредитов в трёх банках и нескольких микрокредитных организациях по всей стране. Товары - принтеры, телевизоры, кондиционеры, мобильные телефоны, реализовывались. В уголовном деле фигурируют 18 потерпевших, основная часть из которых - студенты. Причинённый ущерб составляет более 16 миллионов тенге. В ближайшее время будем готовить материалы для направления в суд", – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.

Расследование уголовного дела при координации городской прокуратуры проводят по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.