Команда из Жамбылской области в 14-й раз выиграла чемпионат РК по кокпару
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Команда "Әулие ата" из Жамбылской области стала 14-кратным чемпионом Казахстана по кокпару, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
В финале первенства страны, прошедшем в Кызылорде, они обыграли соперников из Алматинской области со счетом 7:1.
Бронзовые награды достались представителям Костанайской области. Им удалось сломить сопротивление команды "Туран" из Туркестана в матче за третье место. Всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 15 регионов страны.
"В соревнованиях приняли участие 16 команд. Радует, что из года в год профессиональный уровень команд растет, совершенствуется мастерство. В этом году к нам присоединились две команды: из вновь созданной Абайской области и команда Центрального спортивного клуба армии", — рассказал государственный тренер по национальным конным видам спорта Нуркен Байбуриев.
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