Команда из Жамбылской области в 14-й раз выиграла чемпионат РК по кокпару

Команда "Әулие ата" из Жамбылской области стала 14-кратным чемпионом Казахстана по кокпару, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

В финале первенства страны, прошедшем в Кызылорде, они обыграли соперников из Алматинской области со счетом 7:1.

Бронзовые награды достались представителям Костанайской области. Им удалось сломить сопротивление команды "Туран" из Туркестана в матче за третье место. Всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 15 регионов страны.