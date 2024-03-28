Коллекционные монеты UEFA EURO 2024 выпустит в обращение Нацбанк

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM из серии "Спорт", передаёт BaigeNews.kz.

"Коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM), которая является держателем официальной лицензии UEFA на выпуск коллекционных монет, посвященных чемпионату Европы по футболу", - говорится в сообщении.

Футбольный мяч на монете символизирует земной шар. На мяче – изображение контура карты Германии с обозначением городов, в которых будут проходить матчи чемпионата. Вокруг мяча 24 звезды, обозначающие количество команд в финальной части турнира.

"Монеты изготовлены из серебра 925/1000 с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. Масса монеты – 20 грамм, диаметр – 32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof. Номинал монеты – 100 тенге, общий тираж – 2 500 штук. При этом, тираж монет для внутреннего рынка Казахстана составляет 1 500 штук, для внешнего рынка (партнер проекта – нумизматическая компания MDM) – 1 000 штук", - отметили в Нацбанке.

Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.