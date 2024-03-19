Коллекции дизайнера из Тараза покоряют мировые подиумы

Дизайнер-модельер из Тараза Айдархан Калиев создаёт национальную одежду в современном стиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Более 35 лет назад Айдархан Калиев получил специальность программиста, а после устроился в технологический институт преподавателем на кафедру технологий швейных изделий. Позже у него проявился интерес к национальному костюму. Увлечение стало делом всей жизни и затянуло в мир моды.

"На Serbia Fashion Week во время моего показа сидели мировые эксперты моды, которые посмотрели коллекцию, которую я представил. А коллекция была – именно войлок, тюльпаны. С того момента я стал как бы признаваем. Через полмесяца пришло приглашение участвовать на Milan Fashion Week, потом на Berlin Fashion Week", — рассказал Айдархан Калиев.

Жамбылский кутюрье работает в стиле неофольклора — создаёт национальную одежду, адаптированную к современной жизни. Это пальто, костюмы, жакеты и футболки с национальными и неповторимыми узорами.

"Мы шьём огромное количество интересных изделий с авторскими принтами, которые создаются нашими дизайнерами. Сейчас я шью бомбер в национальном стиле. На него уходит у меня примерно три дня. Орнаменты изготавливают заранее тоже авторским путём", — говорит швея Багиза Багбанова.

Дизайнер активно сотрудничает с Китаем, где по франшизе шьют разработанные им вещи. Авторская одежда пользуется большим спросом у местных покупателей. Обязательная деталь – стилизованный казахский орнамент.

"С внедрением технологий базовые орнаменты сейчас можно моделировать на компьютере. Особенность казахского народного костюма — элегантность. Это не говорит о том, что зооморфный орнамент нельзя наносить на одежду. Его можно наносить, если ты его простилизуешь, то есть дашь новое дыхание", — говорит Айдархан Калиев.

Сейчас Айдархан Калиев с коллегами работает над новой коллекцией одежды, которую он представит в апреле на Международной неделе моды в Таразе.