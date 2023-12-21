Количество прямых рейсов из Казахстана в Малайзию увеличится в 2024 году

Авиакомпания "AirAsia X" намерена запустить регулярные прямые рейсы между Куала-Лумпуром и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

"Прямые перелеты не только снижают барьеры для путешественников, делая страну более доступной, но и способствуют увеличению числа туристов, расширению географии въездного туризма и созданию новых возможностей для туристского бизнеса", - сказал заместитель министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев на встрече с представителями авиакомпании "AirAsia X".

По его словам, авиарейсы играют ключевую роль в развитии торгово-экономических связей между странами. Они упрощают бизнес-переговоры, стимулируют торговлю и инвестиции.

"В свою очередь, представители "AirAsia X" объявили о намерении запустить прямые регулярные пассажирские рейсы между Куала-Лумпуром и Алматы с частотой в четыре рейса в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье) с марта 2024 года. Этот шаг откроет новые возможности для туристского, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявили в авиакомпании", - сообщили в Минтуризма.

Ранее сообщалось, малазийская компания "AirAsia X" в марте 2024 года запустит рейс по маршруту "Куала-Лумпур – Алматы – Куала-Лумпур".