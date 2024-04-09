Количество погибших тюленей в Мангистау продолжает расти

Количество мертвых тюленей, выброшенных на берег Каспия в Тупкараганском районе, продолжает расти. Об этом сообщили специалисты управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

На сегодняшний день количество погибших тюленей в Мангистау достигло 103 туш.

Как ранее сообщалось, в период с 29 марта по 1 апреля 2024 года в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 78 туш мертвых тюленей.



Департаментом экологии по Мангистауской области были отобраны пробы воды, сотрудниками ветеринарной станции и Института гидробиологии и экологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. На сегодня лабораторные исследования на стадии проведения.

"Согласно действующей схеме взаимодействия, в оперативном порядке оповещены все члены рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура). На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Инспекции и местных исполнительных органов", - сообщили в ведомстве.



Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается.

Раннее сообщалось, более 60 туш тюленей обнаружили на побережье Каспия. Позже было обнаружено ещё 16 мёртвых тюленей.