Более 60 туш тюленей обнаружили на побережье Каспия

Мёртвых тюленей обнаружили в Мангистауской области на побережье Каспийского моря. Ситуацию прокомментировали в Минсельхозе, передаёт BaigeNews.kz.

29 марта сотрудниками Управления рыбной инспекции Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мёртвых тюленей.

Согласно схеме взаимодействия, о случившемся оповестили всех членов рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).

На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области и местных исполнительных органов.

Отобраны пробы воды.