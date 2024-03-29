Более 60 туш тюленей обнаружили на побережье Каспия
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Мёртвых тюленей обнаружили в Мангистауской области на побережье Каспийского моря. Ситуацию прокомментировали в Минсельхозе, передаёт BaigeNews.kz.
29 марта сотрудниками Управления рыбной инспекции Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мёртвых тюленей.
Согласно схеме взаимодействия, о случившемся оповестили всех членов рабочей группы (местные исполнительные органы, специализированные научные организации, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура).
На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области и местных исполнительных органов.
Отобраны пробы воды.
"По состоянию на 15:00, обнаружено 62 туши. Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается", - уточнили в Минсельхозе.