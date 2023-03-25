Количество подтопленных паводками домов назвали в Правительстве

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Жилые дома издания посрадали от весенних паводков в шести областях Казахстана. Вопрос прохождения паводкового периода рассмотрели на заседани в координационном штабе по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что, несмотря на принятые превентивные меры, талые и паводковые воды подтопили 163 жилых дома и три здания в Абайской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. В настоящее время в Актюбинской области подтопленными остаются 13 домов, в Атырауской области — один жилой дом.

Для ликвидации последствий подтоплений привлекались группировки сил и средств, насчитывающие свыше 3,5 тысяч человек, более 500 единиц техники, 300 плавательных и около 300 водооткачивающих средств. Контроль за паводковой обстановкой осуществляется республиканским и областными оперативными штабами с участием экстренных служб и организаций.

Согласно предварительному анализу, причинами подтоплений жилых домов в населенных пунктах стали превышение критического уровня воды в реках, разрушения защитных дамб и валов, несвоевременный вывоз снега с личных участков граждан и недостаточная пропускная способность водопропускных сооружений под дорогами.

Премьер-министр отметил, что проблему паводков нужно решать комплексно посредством реализации утвержденных противопаводковых мероприятий и соответствующей Дорожной карты, а также эффективного взаимодействия между госорганами.

Сейчас наблюдается повышение температуры воздуха в северных регионах страны, что усилит снеготаяние и приведет к появлению новых рисков. В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость сконцентрировать спецтехнику и запасы инертных материалов вблизи наиболее опасных участков, продолжить взрывные работы на реках и заранее определить населенные пункты, транспортное сообщение с которыми может быть прервано.

Премьер-министр добавил, что требуется активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе или подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон.

"Надо установить четкую обратную связь с людьми и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью", — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом, по его словам, уже сейчас нужно начинать подготовку к следующему паводковому периоду: заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы. Кроме того, следует проверить состояние гидротехнических сооружений, дамб и плотин, чтобы при необходимости принять меры по их ремонту.