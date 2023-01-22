Коленный сустав на имплант нового поколения заменили пациентке из Туркестанской области

Фото: Минздрав РК

В Туркестанской клинической больнице была проведена операция по замене коленного сустава на современный имплант 63-летней пациентке с сопутствующими патологиями, тяжелой формой болезни Паркинсона и болями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Особенностью импланта "XN" является возможность выбора компонентов в зависимости от конкретного случая, исходя из недостатков предыдущих вариантов эндопротезов коленного сустава.

Операцию провел доктор медтицинских наук, профессор кафедры РУДН города Москвы Д. В. Римашевский. Он заменил коленный сустав, пораженный артрозом, на имплантат "XN". Операция прошла успешно, пациент должен пройти этап реабилитации для разработки сустава.