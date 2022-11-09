Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане

Фото: duma.gov.ru

Депутат мажилиса Ерлан Саиров сообщил о том, что вскоре Закон "О Первом Президенте - Елбасы" утратит силу, передаёт BaigeNews.kz.

"Из Конституции Казахстана в процессе референдума изъяты все упоминания о заслугах Елбасы. Сейчас в профильном комитете идёт соответствующая нормотворческая работа. До конца года вопрос об утрате юридической силы Закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" будет поставлен на голосование на пленарном заседании мажилиса парламента", – заявил депутат.