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duma.gov.ru Сегодня, 16:06
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Фото: duma.gov.ru

Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане

Депутат мажилиса Ерлан Саиров сообщил о том, что вскоре Закон "О Первом Президенте - Елбасы" утратит силу, передаёт BaigeNews.kz.

"Из Конституции Казахстана в процессе референдума изъяты все упоминания о заслугах Елбасы. Сейчас в профильном комитете идёт соответствующая нормотворческая работа. До конца года вопрос об утрате юридической силы Закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" будет поставлен на голосование на пленарном заседании мажилиса парламента", – заявил депутат.

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#закон #Елбасы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:06
153
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