Когда в Казахстане выпадет снег, рассказали синоптики

Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и дождя в начале декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"В начале декабря осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана, прогнозируются туманы, гололедные явления, в северных регионах с порывистыми ветрами и низовыми метелями", - сообщили синоптики.

Согласно прогнозу на большей части Казахстана установление снежного покрова прогнозируется в конце первой декады декабря; на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается во второй половине месяца.

"К концу первой декады декабря на большей части страны ожидается морозная погода, за исключением южных регионов. Прогнозируется снег, усиление ветра с метелью, столбики термометров в ночные часы понизятся до -10-20°С, днем до -3-10°С", - отметили в Казгидромет.

Между тем, в Казгидромет добавили, что не типично теплая осень и поздняя зима на территории Казахстана связаны с частыми выходами западных и южных циклонов, а также выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря. В связи с чем температурный фон на территории Казахстана был выше климатической нормы на 3-10°.

За всю историю метеонаблюдений ноябрь текущего года стал одним из экстремально теплых, пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября. Последним теплым ноябрем был 2010 год, когда температура отклонилась от нормы на 2-7°.