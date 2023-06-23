Когда станут известны имена обладателей образовательных грантов в РК

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В министерстве науки и высшего образования сообщили, что список имён обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа, передаёт BaigeNews.kz.

Со старта основного ЕНТ тестирование сдали около 218 тысяч раз. 75 процентов абитуриентов сделали это на казахском языке, 25 процентов – на русском, менее 0,1 процента – на английском.

Пороговый балл набрали около 78 процентов абитуриентов. Средний балл составил 69, максимальный – 137.

"Завершилась пятая неделя ЕНТ. На этой неделе свою работу начали приемные комиссии вузов, они будут принимать документы для зачисления до 25 августа. Также начались специальные экзамены, обязательные для абитуриентов, которые собираются поступать на специальности "Педагогические науки" и "Здравоохранение". Вузы до 7 июля будут принимать заявления для участия в творческих экзаменах, сами экзамены пройдут с 8 по 15 июля. А приём документов на конкурс грантов будет осуществляться после завершения ЕНТ - с 13 по 20 июля. До 10 августа будут опубликованы списки обладателей государственных образовательных грантов", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились 290 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 229 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не выявлено.