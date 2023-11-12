Когда создадут резерват для тюленей в Мангистау

Резерват для тюленей будет создан в качестве самостоятельного юридического лица, сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Спикер уточнил, что касательно ускорения создания государственного природного резервата в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя в апреле этого года утверждено естественно-научное обоснование. На основании него в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования.

"Результаты будут известны в конце текущего года. Резерват будет создан в качестве самостоятельного юридического лица в июне 2024 года", — сообщил Ерлан Нысанбаев.

Для активизации работы по пресечению незаконного рыболовства на Каспийском море в марте 2023 года Министерством экологии и МВД утвержден совместный план по борьбе с браконьерством на акватории Жайык-Каспийского бассейна на 2023-2025 годы. В рамках плана проведены совместные рейды и усилен контроль на море.