Когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность. Сейчас завод работает на 50%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерлан Аккенженов указал на проблемы с теплообменником.

"Есть там теплообменник, это такое больше сооружение с трёхэтажный дом, к сожалению, при проведении капитального ремонта обнаружилась течь этого теплообменника и наши коллеги предприняли все меры для того, чтобы её устранить", - сказал спикер.

Однако, по его словам это не решило проблему.