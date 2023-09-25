Когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность, рассказали в Минэнерго
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Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность. Сейчас завод работает на 50%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ерлан Аккенженов указал на проблемы с теплообменником.
"Есть там теплообменник, это такое больше сооружение с трёхэтажный дом, к сожалению, при проведении капитального ремонта обнаружилась течь этого теплообменника и наши коллеги предприняли все меры для того, чтобы её устранить", - сказал спикер.
Однако, по его словам это не решило проблему.
"Течь, к сожалению, она стала еще больше, нами были предприняты некоторые меры для того, чтобы уменьшить эти угрожающие размеры, оно возымело действие. На сегодняшний момент ШНПЗ производит 50% от своей мощности 95-го бензина, который должен производить. Были приняты дополнительные меры, которые надеюсь, в ноябре мы увидим - Шымкент выйдет на свою полную мощность. По плану – по заявлению руководства ШНПЗ это первые числа ноября", - резюмировал вице-министр.
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