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Когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность, рассказали в Минэнерго

Вчера, 17:38
АВТОР
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inbusiness.kz Вчера, 17:38
Вчера, 17:38
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Фото: inbusiness.kz

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, когда Шымкентский НПЗ выйдет на полную мощность. Сейчас завод работает на 50%, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерлан Аккенженов указал на проблемы с теплообменником.

"Есть там теплообменник, это такое больше сооружение с трёхэтажный дом, к сожалению, при проведении капитального ремонта обнаружилась течь этого теплообменника и наши коллеги предприняли все меры для того, чтобы её устранить", - сказал спикер.

Однако, по его словам это не решило проблему.

"Течь, к сожалению, она стала еще больше, нами были предприняты некоторые меры для того, чтобы уменьшить эти угрожающие размеры, оно возымело действие. На сегодняшний момент ШНПЗ производит 50% от своей мощности 95-го бензина, который должен производить. Были приняты дополнительные меры, которые надеюсь, в ноябре мы увидим - Шымкент выйдет на свою полную мощность. По плану – по заявлению руководства ШНПЗ это первые числа ноября", - резюмировал вице-министр.

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