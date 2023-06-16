"Когда они уходят – мы плачем": алматинские врачи рассказали о том, о чем обычно молчат

Фото: Артем Чурсинов.

В третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В этот профессиональный праздник принято отдавать дань уважения тем, от кого зависят наши жизни и здоровье. Корреспондент BaigeNews.kz узнал о самых тяжелых моментах в работе врачей.

Врачам в силу особенности работы приходится не только ставить диагнозы и делать индивидуальный подбор тактики лечения, но и быть психологами для пациентов, их родных и близких.

Руководитель нейрохирургического центра ГКБ №7 города Алматы, заведующий нейрохирургическим отделением №4 (нейроонкология) Ермек Дюсембеков отмечает, что в нейрохирургии, в частности нейроонкологии, один из самых психологически тяжёлых моментов – сообщение пациенту о плохом диагнозе. Причем тяжело всем, и новичкам и докторам со стажем.

"Когда говоришь пациенту, что у него опухоль в голове, реакция у большинства предсказуемая: они воспринимают это очень болезненно, сильно переживают. Многие пациенты приходят к нам уже с заключениями врачей и с выставленными в другой медорганизации диагнозами. Поэтому они в какой-то мере, морально готовы к тому, что мы им скажем. Но встает другой вопрос: можно ли удалить эту опухоль; а при выполнении операции - чем это закончится для больного, какие риски, послеоперационные осложнения и последствия могут быть", - рассказывает Ермек Дюсембеков.

Фото предоставлено спикером.

По словам врача, любая хирургическая операция в той или иной мере всегда сопряжена с рисками. Ни один специалист не может гарантировать успешный исход операции и давать стопроцентные прогнозы восстановления.

"В тех случаях, когда опухоль неоперабельна, а это самые, тяжёлые случаи, мы стараемся, смягчить эту новость, говорим, что удаление опухоли не показано и операция не нужна. Ведь это лучше чем сказать напрямую, что оперировать уже поздно. Мы подбадриваем, человека, предлагаем ему рассмотреть другие методы лечения, в частности радиохирургию, радиотерапию или химиотерапию", - поясняет нейроонколог.

В такой ситуации врачи делают биопсию опухоли, которая позволит назначить химиотерапию и установить объём и вид лучевой терапии или хирургии. Если речь идет о больших, злокачественных новообразованиях, то всегда есть риск появления осложнений и нейродефицита, говорят врачи.

"Порой мозг может реагировать на вмешательство очень агрессивно. Поэтому важно сразу оценивать эти риски, предварительно предупреждая об этом пациента, и в первую очередь его родных. Но бывают случаи, когда родственники все равно настаивают на операции, пытаясь использовать все шансы. Но если после операции возникают осложнения, они конечно обвиняют врачей", - говорит Ермек Дюсембеков.

Медики отмечают, что потеря пациента это всегда тяжелые переживания для любого врача. Особенно когда уходят молодые.

"Казалось бы, у человека доброкачественная опухоль, и перспективы должны быть благоприятные, а осложнения приводят к несовместимым с жизнью последствиям. Очень тяжело это переносить, не смотря на понимание, что было сделано все возможное и от нас это не зависело. И только в работе, во время очередной операции можно найти успокоение, не уходя в глубокие раздумья", - отмечает Ермек Дюсембеков.

Фото предоставлено спикером.

Заведующая отделением терапии городской клинической больницы №7 Алматы Улжан Тургынбаева по долгу службы занимается и диагностикой ВИЧ и СПИД. Сообщать такой диагноз приходится пациенту наедине, ведь по правилам, об этом диагнозе врачи не имеют права говорить никому, кроме пациента.

"Тяжело об этом говорить. Тем более, пациент и врач остаются один на один в этот момент. Задача врача - подобрать правильные слова, настроить пациента психологически. В ряде случаев мы слышим от родственников упреки в том, что не говорим им диагноз. Они считают, что мы не можем никак его установить, а мы без согласия пациента не имеем права сообщать диагноз никому. Но и об этом не скажешь родственникам пациента. Тем более в большинстве случаев люди с ВИЧ/СПИД категорически не хотят, чтобы об этом знали их родственники и окружение", - говорит Улжан Тургынбаева.

Доктор сетует на то, что в последнее время многие требуют от врачей предоставлять им информацию по состоянию здоровья их родственника, пребывающего в больнице, по телефону.

"Информация по состоянию пациента составляет врачебную тайну, есть право пациента на конфиденциальность, и предоставляться она должна с согласия самого пациента только близким родственникам при очной беседе", - отмечает врач.

Недетские разговоры

В числе нелегких и работа врача-педиатра, ведь диагностировать заболевание непросто даже у взрослого, а у ребенка тем более. Дети до 5 лет не умеют объяснить, что у них болит, да и родители не могут знать, что на самом деле чувствует ребенок. В начале работы педиатр должен установить доверительный контакт с ребенком, убедив его, что врач - друг и не причинит вреда.

Фото предоставлено спикером.

Заведующая отделением педиатрии в поликлинике при городской клинической больнице №7 Алия Туркменбаева отмечает, что педиатры должны быть отличными психологами. При этом эта работа тяжела и для самого врача, так как он каждый день видит как страдают дети. Проблемы могут начаться уже на стадии постановки тяжелого диагноза ребенку, когда родители под напором эмоций могут впадать в отчаяние или гнев.

"В таких случаях мы должны сосредоточься на доброжелательном настрое, постараться успокоить, поддержать родителей. При необходимости привлекаем штатного психолога, невропатолога", - говорит Алия.

Врачи отмечают, что, несмотря на всю заботу медицинского персонала, качество жизни деток с такими заболеваниями, как например ДЦП, аутизм и другими зависят от силы воли самих родителей, поэтому работать нужно и с детьми, и со взрослыми.

Алия Туркменбаева отмечает, что обычно родители не сразу принимают поставленные диагнозы, порой даже не веря медикам.

"Конечно, и мы, и родители всегда хотим, чтобы детки встали на ноги, но не всегда это возможно. Одного ребенка сбила машина, и после обследования мы с болью в сердце поняли, что он останется с тяжелой инвалидностью на всю жизнь. Когда сообщили это родителям, они на нас накричали, обвинили в том, что мы не хотим помогать. Они открыли сбор денег, обратились к зарубежным врачам, но наш диагноз, к сожалению, подтвердился. Вернувшись, родители пришли к нам", - рассказала врач.

Сообщать плохие диагнозы родителям маленьких пациентов – один из самых тяжелых моментов в работе педиатра. Ведь каждый поступивший ребенок для врачей и медсестер – словно родной.

"У нас были случаи, когда у новорожденных выявляли лейкоз. Поначалу молодые доктора не справляются с этим психологическим грузом и приходят ко мне, говорят, что не могут сообщить о таком диагнозе. Сначала я успокаиваю этого доктора, потом вместе объясняем всё родителям, а когда они уходят – плачем сами. И мы, врачи, и медсестры для детей с лейкозом становимся как родные, перед очередными курсами химиотерапии положительно настраиваем и детей и родителей", - делится переживаниями детский врач.

И все же, как бы не было трудно, лучшей мотивацией для педиатров, является улыбка маленьких пациентов.

"Вдохновляет в работе педиатра то, что каждый из нас в первую очередь любит детей. Улыбка детей, когда они обнимают, здороваются, говорят "мама-доктор", или "доктор-тате" - вот это бесценно по-настоящему! Когда детки с ДЦП с помощью хороших реабилитологов и усердия родителей идут в обычную школу, это дает надежду и веру, что мы работаем не зря, что мы умеем вовремя обнаружить патологию и помочь", - пояснила Алия Туркменбаева.

Стрессоустойчивость на высшем уровне

Онколог из одного из медицинских центров Алматы Айгерим Нурматова и завотделением узких специалистов другого медцентра Айгерим Сеитова во время пандемии коронавируса работали в инфекционных стационарах. Они рассказали, что врачи в тот период испытывали колоссальный стресс не свойственный даже для работы медика.

"Это была неведомая война с чем-то неизвестным. Мы теряли не только пациентов, но и коллег, еще толком не знал никто в мире, как противостоять новой инфекции. Это была огромная нагрузка, но нужно было вселять уверенность в пациентов, ведь психологический настрой играет не последнюю роль в успехе лечения. На мой взгляд, все медики, прошедшие пандемию, получили незаменимый опыт", - уверена Айгерим Сеитова.

Отметим, что согласно результатам исследования проведенного среди медработников Казахстана, ментальное здоровье медиков сильно пострадало во время пандемии. При этом по сей день тревога и страх остаются у некоторой части врачей медсестер.