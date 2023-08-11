  • 11 Августа, 12:52
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Когда начнется отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

Сегодня, 12:12
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kom-dir.ru Сегодня, 12:12
Сегодня, 12:12
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Фото: kom-dir.ru

На заседании Национальной комиссии обсуждены вопросы организации нового отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, который начнется с 1-го сентября и продлится до конца текущего года, передает  BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отбор в резерв проводится раз в два года. Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019 и 2021 годах. Из их числа 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе. 31 резервист занимает политические должности, 6 – административные должности корпуса "А".

В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований.

Успешно прошедшие отбор лица будут зачислены в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора.

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