Когда Алматы перестанет трясти: сейсмологи дали разъяснения

После сильного землетрясения на границе Китая и Кыргызстана 23 января в Алматы до сих пор наблюдаются повторные подземные толчки, афтершоки. Сейсмологи объяснили, почему они продолжаются и когда прекратятся, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили сейсмологи Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сейсмическая активность 23 января текущего года была обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

"Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдалось в течение последующих суток и не более 2 баллов, которые не представляют опасности для территории города Алматы", - сказали специалисты.

Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день. И это, по словам сейсмологов, тоже закономерное явление.

"Сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры, тектонических особенностей. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернётся в обычный режим", - отметили в научном центре.

В ДЧС Алматы напомнили, что особое значение имеет личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС.

"На городских курсах ДЧС города Алматы ежегодно проводится обучение, где изучают действия при различных видах чрезвычайных ситуаций, в том числе при землетрясении. Подробная информация о пунктах приёма пострадавшего населения размещена на платформе (карте) 2ГИС Алматы при вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов города", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в мегаполисе появились информационные таблички с QR-кодом, позволяющие при сканировании камерой смартфона определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам приёма пострадавшего населения.

Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении: