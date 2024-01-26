Когда Алматы перестанет трясти: сейсмологи дали разъяснения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После сильного землетрясения на границе Китая и Кыргызстана 23 января в Алматы до сих пор наблюдаются повторные подземные толчки, афтершоки. Сейсмологи объяснили, почему они продолжаются и когда прекратятся, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщили сейсмологи Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, сейсмическая активность 23 января текущего года была обусловлена произошедшим на границе Китая и Киргизии сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.
"Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдалось в течение последующих суток и не более 2 баллов, которые не представляют опасности для территории города Алматы", - сказали специалисты.
Афтершоковая деятельность данного очага продолжается по сей день. И это, по словам сейсмологов, тоже закономерное явление.
"Сколько именно по времени будет происходить этот процесс - сложно сказать. Это будет зависеть от многих факторов: и от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, геологического строения земной коры, тектонических особенностей. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернётся в обычный режим", - отметили в научном центре.
В ДЧС Алматы напомнили, что особое значение имеет личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС.
"На городских курсах ДЧС города Алматы ежегодно проводится обучение, где изучают действия при различных видах чрезвычайных ситуаций, в том числе при землетрясении. Подробная информация о пунктах приёма пострадавшего населения размещена на платформе (карте) 2ГИС Алматы при вводе в поисковике приложения "пункт приема пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов города", - сказали в ведомстве.
Кроме того, в мегаполисе появились информационные таблички с QR-кодом, позволяющие при сканировании камерой смартфона определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам приёма пострадавшего населения.
Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надёжное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) .
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Самое читаемое
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Автора рассылки о массовых убийствах в школах в Актобе установили
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"