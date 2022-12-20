Книгу Леонида Млечина о событиях Кантара презентовали в Москве

В посольстве Казахстана в России состоялась презентация книги Леонида Млечина "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Автор книги уверен, что многие недооценили лидерские качества Касым-Жомарта Токаева, которые профессиональный дипломат проявил в самый важный, переломный момент.

"Очень многие заблуждались на его счёт, по разным причинам. Я с самого начала считал, что это редкостная удача для Казахстана. И Президент Токаев не только справился с тем, что там произошло – вывел страну из этого тяжелейшего кризиса, но и начал новую жизнь. Дал возможность стране двигаться вперёд", - рассказал писатель.

Автор выезжал в Казахстан, где лично встречался с непосредственными очевидцами, участниками событий, изучал документы, осматривал места инцидентов с тем, чтобы воссоздать ясную картину произошедшего. Многие факты, о которых узнает читатель, ранее не были известны широкому кругу общественности.

Леонид Млечин рассказал, что книга состоит из описания событий того периода, личных бесед с полицейскими, людьми, которые оказались в ловушке, пострадали и теми, кто проявил невероятное мужество.

"События января имеют колоссальное значение, потому что Казахстан нам – сосед, партнёр, союзник и друг. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в республике все было хорошо. Эти события происходили в стране, которая всегда была самой стабильной в регионе Центральной Азии. И вдруг происходит нечто невообразимое. Что случилось? Мне самому было безумно интересно. Второе, я был потрясен тем, с какой скоростью с человека слетает такая тонкая кожура цивилизованности. То, что мне рассказывали в Алматы, то, что люди пережили тогда, меня потрясло. Но и третье, судьба Казахстана зависела от одного человека, от Президента страны", - сказал Леонид Млечин.

Говоря о предтечах событий трагического января, Млечин отметил:

"Формальным поводом было то, что могло быть легко урегулировано – повышение цен на газ, которое в той области действительно имеет большое значение. Но реальная причина, судя по всему, состояла в том, что кому-то хотелось избавиться от Главы государства, не устраивала его политика, антикоррупционная активность, действия, направленные на открытость страны, на то, чтобы страна двигалась вперёд, и тут представился удачный повод", - заявил он.

Из событий Кантара, по мнению публициста, должны быть сделаны выводы. Цель у этого переосмысления простая – сделать всё, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.