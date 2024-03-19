Ключи от квартир получили спасатели и пожарные в Астане

Столичным пожарным и спасателям в преддверии праздника Наурыз вручили ключи от квартир. Об этом на своей станице в Instagram рассказал аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"B преддверии Наурыза вручили ключи от квартир сотрудникам ДУС. Среди новоселов пожарные, спасатели, командиры отделений Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Наши спасатели и пожарные ежедневно приходят на помощь нашим жителям. Их труд невозможно оценить в полной мере. По поручению главы Государства совместно с МЧС РК работаем над дальнейшим улучшением условий труда и созданием жилищных условий. К примеру, для улучшения жилищных условий мы расшили категорию участников жилищной программы (Казахстанская жилищная компания), запустили специальную жилищную программу для молодежи, где отдельно выделили категорию работников ДУС", - написал аким.

Также для сотрудников Департамента увеличили размер жилищного сертификата с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге. За последние три года сотрудникам ДУС было выдано 90 квартир.